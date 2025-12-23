رئيس الوزراء السوداني يطرح مبادرة لوقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة دولية

وأوضح إدريس، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن المبادرة تقوم على وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إلى جانب ضمان نزع سلاح ما وصفها بـ"المليشيات المتمردة".

طرح رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، مبادرة جديدة تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، تحت رقابة دولية وإقليمية، مؤكدا أن السودان دفع ثمنا باهظا جراء النزاع المستمر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح إدريس، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، الاثنين، أن المبادرة تقوم على وقف إطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، إلى جانب ضمان نزع سلاح ما وصفها بـ"المليشيات المتمردة".

وأشار إلى أن الخطة تتضمن تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين غير المدانين، بهدف إعادتهم إلى الحياة المدنية، مشددا على أن تحقيق السلام لا يمكن أن يتم دون مساءلة.

ودعا إدريس إلى إطلاق حوار سوداني–سوداني خلال المرحلة الانتقالية، للتوافق على أسس الحكم، على أن تختتم هذه المرحلة بإجراء انتخابات عامة تحت رقابة دولية، معتبرا أن المبادرة تمثل خيارا مدروسا لاستبدال الفوضى بالنظام والعنف بالقانون واليأس بالأمل.

في المقابل، قال نائب المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن، جيف بارتوس، إن الولايات المتحدة قدمت، عبر وزير الخارجية ماركو روبيو، خطة لوقف القتال من خلال هدنة إنسانية، داعيا طرفي النزاع في السودان إلى قبولها دون شروط مسبقة.

وأكد بارتوس أن مسؤولية إنهاء الصراع تقع على عاتق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، محذرا من أن استمرار تزويد أي طرف بالسلاح من شأنه إطالة أمد الحرب، ومشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقواعد الإنسانية وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بشكل آمن وكامل.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الاهتمام الأميركي بالأزمة السودانية، ومساعٍ لفرض هدنة قبل نهاية العام، رغم المخاوف من هشاشتها بعد فشل نحو 12 هدنة سابقة منذ اندلاع الحرب في نيسان/أبريل 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.