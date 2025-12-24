غارات إسرائيلية على مواقع حزب الله في جنوب لبنان

استهدفت غارة منفصلة محيط بلدة حومين، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، التي أشارت إلى أن أربعة غارات طالت وادي النميرية وثلاثة غارات وادي دير الزهراني، من بينها غارة لم تنفجر.

شنت الطائرات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عدة غارات على محيط بلدتي زفتا والنميرية في قضاء النبطية وبلدة تبنا في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت مواقع إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله، مؤكدا أنه دمر منشآت عسكرية وبنى تحتية استخدمها الحزب في عملياته الأخيرة، ضمن تصعيد التوتر في المنطقة.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، تفجيرا واسعا في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل جنوب لبنان، قرب الحدود، في اعتداء جديد على المنطقة.

واستهدفت القوات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر منزلا مكونا من ثلاثة طوابق، ما ألحق أضرارا كبيرة بالمقبرة المجاورة، فيما سمع دوي الانفجار في أنحاء البلدة.

وفي حادثة منفصلة، ألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية بالقرب من عمال ومزارعين في بساتين أطراف بلدة الوزاني جنوب لبنان، وفق مصادر محلية.

وكان الطيران المسير الإسرائيلي قد شن، الإثنين، غارة على سيارة على طريق عقتنيت في منطقة الزهراني بقضاء صيدا، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

وفي سياق الاعتداءات المتواصلة، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية على أطراف بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل، فيما قام الجيش الإسرائيلي بتمشيط أطراف بلدة عيترون بالأسلحة الرشاشة انطلاقا من موقع المالكية، ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة على مناطق جنوب لبنان.