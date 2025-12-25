إسرائيل تسلم جثمان عبد المطلب القيسي إلى الأردن

كتب يوسف في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "يا رب لك الحمد، تم وصول جثمان والدي الشهيد، الدفن في وادي الشتاء والصلاة في مسجد وادي الشتاء فجرا".

أفادت مصادر أردنية، الخميس، بأن إسرائيل سلمت للجانب الأردني جثمان الشهيد عبد المطلب القيسي، منفذ هجوم معبر الكرامة في أيلول/سبتمبر الماضي، والذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن السلطات الإسرائيلية ستعيد خلال ساعتين بعد منتصف الليلة جثمان منفذ عملية معبر الكرامة.

وفي الأردن، أعلن يوسف عبد المطلب القيسي، نجل الشهيد، وصول جثمان والده إلى الأردن، مشيرا إلى أن مراسم الدفن ستقام في منطقة وادي الشتاء.

وكتب يوسف في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك": "يا رب لك الحمد، تم وصول جثمان والدي الشهيد، الدفن في وادي الشتاء والصلاة في مسجد وادي الشتاء فجرا".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت في وقت سابق أن منفذ العملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني عمل خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت العملية سائقا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان سابق إن القيسي نفذ العملية أثناء قيادته شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الأردن عبر المعبر الرابط بين الضفة الغربية والأردن، حيث أطلق النار قبل أن تقوم قوات الأمن بإطلاق النار عليه.

وبحسب التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن "المنفذ عبر من الجانب الأردني للمعبر وهو يقود شاحنة مساعدات إنسانية، كانت مخصصة للدخول إلى قطاع غزة، على غرار عشرات الشاحنات التي تعبر يوميًا عبر المعبر".

وذكر التحقيق أنه "ما إن دخل المنفذ إلى الجانب الإسرائيلي من المعبر، عند ساحة البضائع، حتى بدأ بتنفيذ العملية، إذ فتح النار باتجاه الأشخاص المتواجدين في المكان قبل أن تصل شاحنته إلى منطقة الفحص، أي قبل أن يجري تفتيشه من الجانب الإسرائيلي".

يشار الى ان السلطات الاسرائيلية احتجزت جثمان الشهيد عبد المطلب القيسي منفذ عملية معبر الكرامة حيث أطلق النار بتاريخ 18 أيلول الماضي 2025.