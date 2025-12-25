شهيدان في هجوم إسرائيلي على مركبة جنوب لبنان

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفت المركبة على طريق بلدة حوش السيد علي في البقاع الشرقي، ما أسفر عن سقوط جرحى أيضا قبل إعلان استشهاد شخصين لاحقا.

طائرة مسيرة تستهدف مركبة في البقاع صباح اليوم الخميس (مواقع التواصل)

استشهد شخصان صباح اليوم الخميس، جراء هجوم إسرائيلي استهدف مركبة في منطقة الناصرية جنوب لبنان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية استهدفت المركبة على طريق بلدة حوش السيد علي في البقاع الشرقي، ما أسفر عن سقوط جرحى أيضا قبل إعلان استشهاد شخصين لاحقا.

وفي بيان مشترك للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، أكد الاحتلال مهاجمة عنصر مسلح في الناصرية جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، استهدفت غارة إسرائيلية ليل الأربعاء–الخميس مركبة في بلدة جناتا جنوبي لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر تابعة لحزب الله.

وأشار الإعلام اللبناني إلى وقوع إصابات جراء الغارة، في ظل استمرار خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، المبرم منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

عون: القرار بسحب السلاح اتخذ والتطبيق وفق الظروف

قبل قداس عيد الميلاد في بكركي، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن أمله بأن يشهد هذا العيد ولادة لبنان الجديد، دولة مؤسسات حقيقية لا دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب، مع نهاية الحروب وبداية السلام.

وأشار عون إلى وجود جرح في الجنوب واعتداءات طالت مناطق البقاع، مؤكداً أن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة لإبعاد شبح الحرب، مع توجه الأمور نحو خواتيم إيجابية.

وحول موضوع سحب السلاح، شدد الرئيس على أن القرار اتُخذ، وسيتم تطبيقه وفق الظروف، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.