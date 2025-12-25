غارات أردنية على شبكات لتهريب المخدرات في جنوب سورية

أفاد أحد السكان في المنطقة الحدودية في ريف السويداء الجنوبي، طالبا عدم الكشف عن اسمه، بأن "القصف كان عنيفا للغاية واستهدف مزارع ومسارات تهريب".

عناصر من الجيش الأردني عند الحدود مع سورية (Gettyimages)

شنّ الجيش الأردني مساء الأربعاء غارات استهدفت شبكات لتهريب المخدرات في جنوب سورية؛ وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري وأكّده الجيش الأردني.

وقالت قناة الإخبارية السورية الرسمية على "تلغرام"، إن الجيش الأردني استهدف بغارات "شبكات لتهريب المخدرات ومزارع تخزينها في ريف السويداء الجنوبي والشرقي".

وأعلن الجيش الأردني من جانبه في بيان أنه استهدف "عددا من المصانع والمعامل التي يتخذها تجار أسلحة ومخدرات أوكارا لانطلاق عملياتهم تجاه الأراضي الأردنية (..) بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين".

وأفاد أحد السكان في المنطقة الحدودية في ريف السويداء الجنوبي، طالبا عدم الكشف عن اسمه، بأن "القصف كان عنيفا للغاية واستهدف مزارع ومسارات تهريب".

ويعلن الجيش الأردني بشكل منتظم عن إحباط عمليات تهريب مخدرات عبر الحدود مع سورية الممتدة على 375 كيلومترا، وخصوصا حبوب الكبتاغون التي كانت تنتج على نطاق واسع خلال حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد بعد اندلاع النزاع في بلاده اعتبارا من العام 2011.

ويقول الأردن الذي يستضيف نحو 1,6 مليون لاجئ سوري إن عمليات التهريب "منظمة" وتستخدم فيها أحيانا طائرات مسيّرة، وحظيت بحماية مجموعات مسلحة، ما دفع الأردن إلى استخدام سلاح الجو مرارا لضرب هذه المجموعات وإسقاط طائراتها المسيرة.

وبعد الإطاحة بنظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، عُثر في مناطق مختلفة من سورية على كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المكدّسة في مستودعات أو قواعد عسكرية.