"يونيفيل": نيران إسرائيلية وانفجار قنبلة قرب دوريتين جنوبي لبنان

جنود من قوة "يونيفيل" في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" مساء الجمعة، أن نيران رشاشات ثقيلة أطلقت صباح الجمعة من مواقع الجيش الإسرائيلي جنوب "الخط الأزرق"، سقطت قرب دورية تابعة لها بينما كانت تتفقد عائقا على الطريق في قرية بسطرا.

وأشارت إلى أن إطلاق النار جاء عقب انفجار قنبلة يدوية في مكان قريب.

وقالت "يونيفيل"، إنه "بينما لم تلحق أي أضرار بالممتلكات، تسبب صوت إطلاق النار والانفجار في إصابة أحد جنود حفظ السلام بإصابة طفيفة بارتجاج في الأذن".

وفي حادثة منفصلة الجمعة في بلدة كفرشوبا، أبلغت دورية حفظ سلام أخرى كانت تقوم بمهمة عملياتية روتينية، عن إطلاق نار من الجانب الإسرائيلي على مقربة من موقعها.

وكانت "يونيفيل" قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقا بالأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب "الخط الأزرق".

وتعد الهجمات على جنود حفظ السلام أو بالقرب منهم انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701؛ بحسب ما قالت "يونيفيل".

وجددت دعوتها للجيش الإسرائيلي بـ"الكف عن السلوك العدواني والهجمات على جنود حفظ السلام العاملين من أجل السلام والاستقرار على طول ’الخط الأزرق’ أو بالقرب منهم".