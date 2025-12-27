الخارجية الفلسطينية: نرفض أي مساس بسيادة الصومال ووحدته

"إسرائيل كانت قد استخدمت اسم صومالي لاند كوجهة لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة من قطاع غزة".

عبرت الخارجية الفلسطينية، عن رفضها للاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال، معتبرة أنه يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والعربي.

وفي بيان لها، الجمعة، أعربت الوزارة عن دعم فلسطين المطلق لوحدة الصومال وسيادته واستقلاله السياسي، "بما يضمن لشعب الصومال الشقيق حقه في العيش الكريم والأمن والاستقرار، اتساقًا مع القانون الدولي وقرارات الإجماع العربي والدولي، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي".

ورفضت الخارجية الفلسطينية "اعتراف إسرائيل بإقليم صومالي لاند (أرض الصومال)، وأي خطوات تدعم الانفصال أو تضفي شرعية عليه، أو تمس بسيادة الصومال ووحدته، وتقوض استقراره".

وذكرت أن "هذا الاعتراف المرفوض يعتبر جزءًا من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة استعمارية تعمل على زعزعة الأمن والسلم الدوليين، وخاصة الأمن الإقليمي والعربي، والتي تصر على تهديد المنطقة وإبقائها في حالة من عدم الاستقرار".

ونبهت إلى أن "إسرائيل كانت قد استخدمت اسم صومالي لاند كوجهة لتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة من قطاع غزة".

وأعلنت الحكومة الصومالية في بيان لمكتب رئيس الوزراء، حمزة عبدي بري، مساء الجمعة، رفضها "القاطع" لإعلان إسرائيل اعترافها باستقلالية إقليم ما يُعرف بـ"أرض الصومال" الانفصالي شمالي البلاد.

وأكد البيان أن "منطقة أرض الصومال تعد جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية السيادية، ولا يجوز فصلها أو التصرف فيها".

وشدد البيان على أن الصومال "دولة واحدة"، والاعتراف الإسرائيلي يعد "باطلاً ولاغيًا".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانًا مستقلاً إداريًا وسياسيًا وأمنيًا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.