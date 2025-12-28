وزير الدفاع القطري يبحث مع نظيره السوري المستجدات الإقليمية والدولية

تم خلال الاتصال بين الجانبين "مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

بحث وزير الدفاع القطري سعود بن عبد الرحمن، مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة، الموضوعات المشتركة والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه "نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري"، مع أبو قصرة، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفادت الوكالة بأنه "تم خلال الاتصال، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وفي 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الرئيس السوري أحمد الشرع، على هامش فعاليات أعمال منتدى الدوحة 2025، حيث بحثا "القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وتسعى الإدارة السورية الجديدة لإنهاء عزلة دمشق الدولية جراء سياسات النظام المخلوع، والبدء في توطيد علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية وكذلك الغربية.

وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمكنت فصائل سورية من دخول دمشق، معلنة الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ.