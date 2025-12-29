لبنان: 11 مصرفا تعرب عن قلقها من مشروع حكومي لإعادة الودائع

11 مصرفا في بينان قالت إن المشروع "محاولة واضحة من الدولة للتنصّل من مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية"؛ رئيس الحكومة قال إن المشروع يسهل دفع أموال المودعين دون نقصان ويفرض غرامات على التحويلات للخارج.

أعرب 11 مصرفا في لبنان، الإثنين، عن "بالغ القلق" حيال مشروع قانون أقرته الحكومة يقضي بإعادة الودائع المصرفية إلى أصحابها.

والجمعة، أقرّ مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي لمعالجة أزمة الودائع المصرفية، والفجوة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد بالعام 2019، حجزت على إثرها المصارف ودائع المواطنين بالدولار، وفرضت سقوفا قاسية على عمليات السحب.

وتعليقا على إقرار القانون قالت المصارف في بيان، إنها "تعرب عن بالغ قلقها حيال ما تضمّنه مشروع قانون الفجوة المالية (الانتظام المالي واسترداد الودائع) من مساس بالمبادئ الأساسية التي قام عليها النظام الاقتصادي اللبناني".

وأضافت أن المشروع يعدّ "محاولة واضحة من الدولة اللبنانية للتنصّل من مسؤولياتها القانونية والتزاماتها المالية، الأمر الذي قد يُلحق إجحافًا جسيمًا بحقوق المودعين، كبارا وصغارا، والذين يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرارية القطاع المصرفي".

ودعا البيان "جمعية المصارف" في لبنان إلى عقد "اجتماع فوري" لمناقشة مشروع القانون، و"اتخاذ قرار مناسب يحفظ حقوق المودعين ويصون الاستقرار المالي" في البلاد.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الرئيس جوزيف عون، قد وقّع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، "تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب" من دون تحديد موعد معين.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن رئيس الحكومة، ​نواف سلام، قال إن "مشروع القانون المتعلق بالانتظام الماليّ سيسلك طريقه اليوم (الإثنين) إلى مجلس النواب، وسننشر نسخة منه على الموقع الرسميّ ليتسنّى للمواطنين جميعهم الاطلاع عليه لما من شأنه تخفيف الالتباسات".

وأضاف أن "مشروع القانون سيدفع أموال المودعين من دون نقصان، ويفرض غرامات على من حوّل الأموال إلى الخارج".

وقال إن "القانون ليس مثاليّاً لكنه أفضل الممكن لاستعادة الحقوق ووقف الانهيار، ونحن منفتحون على أي اقتراحات تحسن من مشروع هذا القانون".

وشدّد على أن مجلس الوزراء "وضع نصب عينه أولوية انصاف المودعين، كما ونظر إلى حاجة الاقتصاد اللبناني للعودة إلى الانتظام المالي"، وفق الوكالة.

وعقب إقرار مشروع القانون الجمعة الماضي، قال سلام في مؤتمر صحافي، إن القانون يسمح للمودعين الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 دولار بالحصول على أموالهم كاملة من دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت خلال 4 سنوات، وهؤلاء يشكلون 85 بالمئة من المودعين.

وأضاف أن السندات التي ستعطى للمودعين الذين يملكون مبالغ أعلى من 100 ألف دولار إلى جانب مبالغ مالية، "ليست وعودا على ورق، بل مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات المصرف المركزي".

وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان، يُطرح مشروع قانون متكامل للفجوة المالية، لمعالجة الانهيار، ينسجم إلى حد كبير مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ويشكل الإطار التشريعي الأوضح حتى الآن لمحاولة توزيع الخسائر، وإعادة هيكلة القطاع المالي.

وكانت الحكومة قد قدّرت الخسائر المالية عام 2022 بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم يُرجّح خبراء ارتفاعه خلال السنوات اللاحقة.

وتصنّف المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، الأزمة اللبنانية ضمن "أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم" منذ منتصف القرن الـ19، بعدما أدت إلى تجميد حسابات الدولار، وفرض قيود مشددة على السحوبات، وانهيار قيمة الليرة بأكثر من 95 بالمئة.