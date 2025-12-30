لبنان: قوات الأمن الفلسطيني تسلّم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيّم عين الحلوة

أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، عبد الهادي الأسدي في بيان، أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه، وذلك في مخيم عين الحلوة".

سلّمت قوات الأمن الفلسطيني للسلطات اللبنانية، الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيّم عين الحلوة للاجئين شرقي صيدا، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية.

وأعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان، عبد الهادي الأسدي في بيان، أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا" .

أثناء تسليم قوات الأمن الفلسطيني الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل في مخيّم عين الحلوة للجيش اللبناني.



وذكر أن "هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس، والرئيس (اللبناني) جوزيف عون، بتاريخ 21 أيار/ مايو 2025، وما نتج عنه من عمل اللجنه اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحسين الظروف المعيشيه فيها".

وختم الأسدي بالقول إن "هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية- اللبنانية، وتجسّد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن، وتعزيز الاستقرار، وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الأسدي استكمال المرحلة الرابعة من خطة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.

وذكر حينها أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت عملية تسليم دفعة جديدة (الرابعة) من السلاح التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفًا: "تم تسليم خمس شاحنات من مخيم عين الحلوة (شرقي صيدا) وثلاث شاحنات من مخيم البداوي إلى الجيش اللبناني".

وكان الجيش اللبناني قد تسلم الدفعات السابقة من سلاح المخيمات في 21 و28 و29 آب/ أغسطس الماضي من مخيمات برج البراجنة، الرشيدية، والبص، والبرج الشمالي، ومار إلياس وشاتيلا.

ويأتي ذلك بعد قرار الحكومة اللبنانية في 5 آب/ أغسطس بحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بوضع خطة لتنفيذ القرار قبل نهاية 2025، فيما أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا بشروط تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف العدوان.