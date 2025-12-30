لبنان يدعو إيران إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات قائمة على احترام سيادته

وزير الخارجية اللبناني: "التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصرا، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني".

دعا وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي نظيره الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين قائمة على احترام سيادة واستقلال بلاده.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأشار بيان وزارة الخارجية اللبنانية في رسالة وجهها رجي إلى عراقجي، إلى أن الأول "أكد أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله".

ولفت رجي في رسالته إلى أن "السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها"، داعيا إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".

وأعرب الوزير اللبناني عن "رغبته في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران (..) وضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين".

وأضاف أن "التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصرا، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني".

وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، رفض رجي دعوة من نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، داعيا إلى لقاء في "دولة ثالثة محايدة".

وذكرت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية، أن "رجي قال في رسالته إن اعتذاره عن تلبية الدعوة لا يعني رفضا للنقاش، بل لكون الأجواء المواتية غير متوافرة".

وتأتي دعوة وزير الخارجية اللبناني إلى فتح صفحة جديدة مع إيران في سياق توتر مزمن في العلاقات بين البلدين، على خلفية اتهامات لبنانية ودولية لطهران بالتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولا سيما عبر دعمها حزب الله، الذي يملك نفوذا سياسيا وعسكريا بارزا في البلاد.

ويتزامن هذا التوتر في العلاقات مع ضغوط إقليمية ودولية متزايدة على الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، وخصوصا سلاح حزب الله، في وقت يواجه فيه لبنان أزمة سياسية واقتصادية وأمنية معقدة، تتداخل فيها الملفات الداخلية مع حسابات الصراع الإقليمي.