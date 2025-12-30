محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية: من الشراكة إلى صدام المصالح

تصعيد غير مسبوق بين السعودية والإمارات بعد استهداف شحنة أسلحة في اليمن، يكشف انتقال الخلافات المتراكمة من التنافس السياسي والاقتصادي إلى صدام علني قد يعيد رسم معادلات النفوذ الإقليمي.

شكّلت الغارة الجوية السعودية التي استهدفت، اليوم الثلاثاء، ما قالت الرياض إنها شحنة أسلحة مرتبطة بالإمارات في اليمن، أخطر تصعيد علني حتى الآن بين البلدين، في مؤشر واضح على تحوّل الخلافات المتراكمة إلى مواجهة مباشرة.

وتأتي الضربة في سياق تباينات متنامية بين الرياض وأبو ظبي حول ملفات إقليمية حساسة، من اليمن والنفوذ الجيوسياسي، إلى الاقتصاد وحصص إنتاج النفط، بعد سنوات من التنسيق الوثيق بين الطرفين.

من تحالف وثيق إلى تباين المصالح

وتعود جذور الشراكة الوثيقة بين البلدين إلى عام 2011، حين شكّلتا جبهة موحّدة في مواجهة تداعيات "الربيع العربي"، ونشرتا قوات مشتركة في البحرين لقمع الاحتجاجات، كما نسّقتا دعمهما لإطاحة الجيش المصري بحكومة "الإخوان المسلمين" عام 2013.

وفي آذار/ مارس 2015، أطلقت الرياض وأبو ظبي تدخلًا عسكريًا مشتركًا في اليمن لإعادة الحكومة التي أطاح بها الحوثيون. وقادت القوات الإماراتية العمليات البرية، فيما تولّت السعودية إدارة العمليات الجوية.

وفي حزيران/ يونيو 2017، قادت الدولتان مقاطعة قطر واتهمتا الدوحة بـ"دعم الإرهاب"، وهي تهم نفتها الدوحة. وعززت هذه الخطوة التوافق بين ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات، محمد بن زايد.

التنسيق في اليمن بدأ يتصدّع تدريجيًا، لا سيما بعد سحب الإمارات معظم قواتها عام 2019، وتغيير إستراتيجيتها العسكرية، مع الإبقاء على نفوذها عبر دعم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ما ترك السعودية في مواجهة مباشرة مع الحوثيين.

تباعد سياسي واقتصادي

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، طبّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل بموجب "اتفاقيات إبراهيم" التي رعتها الولايات المتحدة، بينما امتنعت السعودية عن اتخاذ خطوة مماثلة، متمسكة بربط التطبيع بإقامة دولة فلسطينية، ما منح أبو ظبي هامشًا دبلوماسيًا أوسع مع واشنطن.

كما تصاعد التنافس الاقتصادي بين الجانبين في عام 2021، حين طالبت الرياض الشركات الأجنبية بنقل مقارّها الإقليمية إلى المملكة بحلول 2024، وألغت الامتيازات الجمركية للسلع القادمة من المناطق الحرة، في خطوة وُصفت بأنها استهدفت النموذج التجاري الإماراتي.

وفي السياق نفسه، شهدت منظمة "أوبك" خلافًا نادرًا بين البلدين، بعدما عرقلت الإمارات اتفاقًا تقوده السعودية، مطالبة برفع خط الأساس لإنتاجها النفطي.

وفي كانون الثاني/ يناير عام 2021، استضافت السعودية قمة "العلا" الخليجية لإنهاء الخلاف مع قطر. ووافقت الإمارات على المصالحة على مضض، متخذة موقفا أقل ترحيبا تجاه الدوحة من الرياض.

ساحات صراع غير مباشرة

وامتد التباين بين البلدين إلى ساحات أخرى، بينها السودان، حيث استضافت السعودية محادثات لوقف إطلاق النار لدعم الجيش، بينما اتهم خبراء في الأمم المتحدة الإمارات بتسليح "قوات الدعم السريع".

وبلغ التوتر ذروته في اليمن خلال كانون الأول/ ديسمبر 2025، مع سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات على حقول نفط في حضرموت، متجاوزًا ما وصفته مصادر سعودية بأنه "خط أحمر".

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2025، شنّت مقاتلات سعودية غارة على ميناء المكلا، وقال التحالف الذي تقوده الرياض إن الضربة استهدفت "دعمًا عسكريًا خارجيًا" للانفصاليين، في أول تصادم مباشر بين مصالح الشريكين السابقين.

وتعكس الضربة الأخيرة انتقال الخلاف السعودي–الإماراتي من مستوى التنافس السياسي والاقتصادي إلى مرحلة أكثر حساسية، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي واستمرار تباين الرؤى حول مستقبل النفوذ.