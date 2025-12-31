اليمن: الانتقالي الجنوبي يرفض الانسحاب من حضرموت والمهرة

أكدت السعودية التزامها بأمن واستقرار اليمن، داعية الإمارات إلى الانسحاب من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء مهمة فرق مكافحة الإرهاب باليمن بالتنسيق مع الشركاء، ضمن تقييم لمتطلبات المرحلة ودورها بدعم استقرار المنطقة.

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد، تزامنا مع انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة المعترف بها دوليا والسعودية.

ونفى رئيس المجلس محمد عبد الملك الزبيدي، خلال بث مباشر، ما وصفها بـ"الشائعات" التي تتحدث عن انسحاب قيادة المجلس والقوات الحكومية الجنوبية من القصر الرئاسي في سيئون، مؤكدا أن "المعنويات عالية".

وأفادت مصادر محلية، صباح الأربعاء، بأن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي انسحبت جزئيا من وادي خرد وغيل بن يمين، لكنها أعادت انتشارها في وادي حضرموت ووضعت المتارس تحسبا لأي مواجهات مع قوات درع الوطن.

واندلعت مواجهات محدودة بين قوات الانتقالي وقوات النخبة في مناطق ضبة وجول مسحة وغيل بن يمين فجراً.

وفي سياق متصل، بث المتحدث باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، صورا للعملية العسكرية التي نفذت في ميناء المكلا فجر الثلاثاء، والتي أسفرت عن ضبط أكثر من 80 عربة وحاويات أسلحة وذخائر، حيث تم نقل بعض العربات إلى قاعدة الريان دون إبلاغ المملكة. وأكد التحالف تطبيق قواعد الاشتباك خلال العملية.

من جهتها، أكدت السعودية التزامها بأمن واستقرار اليمن، داعية الإمارات إلى الانسحاب من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، في حين أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء مهمة فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بالتنسيق مع الشركاء، ضمن تقييم لمتطلبات المرحلة ودورها في دعم استقرار المنطقة.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قد طلب انسحاب القوات الإماراتية خلال 24 ساعة، بالتزامن مع شن تحالف دعم الشرعية قصفا جويا على أسلحة وعربات قتالية وصلت ميناء المكلا.

كما أعلن العليمي حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يوما قابلة للتمديد وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ لمدة 72 ساعة، وهو الإجراء الذي أيدته الرياض، فيما سعت أبوظبي لاحقا إلى احتواء التوتر مع السعودية مع التأكيد على عدم علاقتها بالأزمة القائمة.