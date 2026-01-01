أمير قطر يبحث مع رئيس الإمارات وولي عهد السعودية مستجدات المنطقة

تأتي المحادثات بعد يومين من توتر غير مسبوق بين السعودية والإمارات في اليمن، بعدما شن التحالف الذي تقوده السعودية، الثلاثاء، غارة على أسلحة وصلت ميناء المكلا، الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

بحث أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع رئيس الإمارات محمد بن زايد، وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، هاتفيا، كل على حدة، مستجدات المنطقة والتطورات الإقليمية.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" ونظيرتها القطرية "قنا".

وقالت "وام" إن أمير قطر بحث مع رئيس الإمارات "خلال اتصال هاتفي، العلاقات الأخوية والعمل المشترك، لتعزيزها لما فيه الخير للبلدين وشعبيهما الشقيقين".

وتبادل الجانبان، وفق الوكالة، "وجهات النظر بشأن المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

من جانبها، ذكرت "قنا" أن أمير قطر بحث مع ولي العهد السعودي، هاتفيا "مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها".

واتهمت السعودية، في اليوم ذاته، الإمارات "بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في حضرموت والمهرة شرقي اليمن، وهو ما نفته أبوظبي.

والثلاثاء أيضا، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، فرض حالة الطوارئ في اليمن لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية".

كما أعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

وشهد اليمن في الأيام الأخيرة تصعيدا غير مسبوق على خلفية سيطرة قوات المجلس الانتقالي منذ أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين تمثلان نحو نصف مساحة البلاد وترتبطان بحدود مع السعودية.