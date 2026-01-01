إقليم "أرض الصومال" يدعي عدم عزمه إعادة توطين فلسطينيين واستضافة قاعدة إسرائيلية

وزارة خارجية "أرض الصومال": "تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفيا قاطعا المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال".

من احتجاج ضد تهجير الفلسطينيين في مقديشو (Gettyimages)

نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي الخميس ادعاءات الرئيس الصومالي بأنه سيتم توطين فلسطينيين مهجّرين من أرضهم أو استضافة قاعدة عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الأسبوع الماضي الاعتراف بأرض الصومال كـ"دولة مستقلة وذات سيادة"، ما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.

وصرّح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الأربعاء نقلا عن تقارير استخباراتية، بأن "أرض الصومال" قد قبلت ثلاثة شروط من إسرائيل: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، والانضمام إلى "الاتفاقات الإبراهيمية" لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونفت وزارة خارجية "أرض الصومال" الشرطين الأولين.

وكتبت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس": "تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفيا قاطعا المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال".

وادعت أن الاتفاق "دبلوماسي بحت".

وأضاف المنشور "تهدف هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال".

لكنّ محللين يرون أن التحالف مع "أرض الصومال" مفيد للغاية لإسرائيل نظرا لموقع هذا الإقليم الإستراتيجي على مضيق باب المندب، على مقربة من الحوثيين في اليمن والذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة في غزة.

وأعلن إقليم "أرض الصومال" استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات، إذ أقام انتخاباته وأنشأ عملته وجيشه الخاص.

وقد جعله موقعه على أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم شريكا رئيسيا لدول أجنبية.