الجيش الإسرائيلي يفجر 3 منازل جنوب لبنان

يأتي هذا التصعيد في سياق استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمر حتى أيلول/سبتمبر 2024، وأسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد و17 ألف جريح، مع خروقات متكررة لاتفاق وقف النار تجاوزت 4,500 مرة.

فجرت قوات الجيش الإسرائيلي، خلال الـ24 ساعة الماضية، ثلاثة منازل مدنية في القرى والبلدات الجنوبية بلبنان، بالتزامن مع ارتكاب خروقات جديدة لـ "هدنة لبنان" التي دخلت حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الخميس، بأن قوات الاحتلال فجّرت منزلا في بلدة مروحين الحدودية، يعود للمواطن عمر ذيب القاسم، وكان المنزل الوحيد الذي لم يمسه أي ضرر في البلدة.

كما فجرت منزلا آخر في بلدة كفر كلا جنوب لبنان، ضمن سلسلة الخروقات المستمرة لاتفاقية وقف إطلاق النار.

وفي تطور آخر، توغلت قوات الاحتلال برا إلى بلدة العديسة، جنوب لبنان، وفجرت منزلا في أحد الأحياء الجنوبية المأهولة بالسكان.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة رميش بعدد من القنابل المضيئة، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في منطقة المرج-البيادر في بلدة ميس الجبل.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت يوم الأربعاء، نهاية عام 2025، خمس انتهاكات جديدة لاتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، شملت تفجير منشآت وآليات مدنية وقصفا مدفعيا.

