"يونيفيل": تعرض دوريتين لعيارات نارية يرجح أنها إسرائيلية في جنوب لبنان

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، بأن جنود حفظ السلام تعرضوا في وقت سابق الجمعة لإطلاق 15 عيارا ناريا من أسلحة خفيفة على مسافة لا تتجاوز 50 مترا، وذلك أثناء قيامهم بدورية قرب بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان.

وبعد أقل من 20 دقيقة، أفاد جنود حفظ السلام في دورية ثانية بالمنطقة نفسها بتعرضهم لإطلاق نحو 100 عيار ناي من رشاشات على مسافة 50 مترا تقريبا؛ بحسب "يونيفيل".

وأشارت القوة الأممية إلى أن الحالتين لم تسفرا عن أضرار أو إصابات.

ورجح جنود حفظ السلام، أن إطلاق النار جاء من موقع تابع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق في كلتا الحالتين، وأرسلت "يونيفيل" طلبا "لوقف الرمي بالنار" عبر قنوات الاتصال الخاصة بها.

وكانت "يونيفيل" قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقا عن الأنشطة في تلك المناطق، وفقا للإجراءات المعتادة للدوريات في المناطق الحساسة قرب "الخط الأزرق".

وقالت القوة الأممية، إن "مثل هذه الحوادث تقع بشكل متكرر، ما ينذر بظاهرة مقلقة".

وأشارت إلى أن "الهجمات على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها تشكل انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وكررت "يونيفيل" دعوتها للجيش الإسرائيلي لوقف السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام العاملة من أجل السلام والاستقرار على طول "الخط الأزرق" أو بالقرب منه؛ بحسب ما جاء في بيان لها.