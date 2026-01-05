غارات على جنوب وشرق لبنان: الاحتلال يعلن استهداف مواقع لحزب الله وحماس

ذكرت المصادر أن طيرانا مسيرا من نوع “كواد كوبتر” لسلاح الجو الإسرائيلي ألقى قنابل على غرفة زراعية في مدينة الخيام، ما أدى إلى تدمير قن دجاج يقع بالقرب من أحد المنازل، عبر إلقاء عبوات متفجرة.

من مكان استهداف المركبة في بلدة بريقع

أصيب شخصان بجروح من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة بريقع جنوبي لبنان، الإثنين، فيما استهدفت غارات إسرائيلية مواقع وبلدات في جنوب وشرق لبنان، مساء اليوم.

وشن الجيش الإسرائيلي غارات على 4 بلدات جنوبي وشرقي لبنان، ترافق ذلك مع قصف مدفعي استهدف بلدة حدودية في قضاء صور جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر محلية، بشن الجيش الإسرائيليّ 4 غارات على بلدات لبنانية هي: كفرحتى وأنان جنوبي البلاد، وعين التينة والمنارة شرق لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مهاجمة أهداف تابعة لحزب الله وحماس في لبنان.

وقبل ذلك، أصدر جيش الاحتلال إنذارا بإخلاء مبان ببلدتَيّ أنان والمنارة بلبنان بادّعاء أنها بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس، تمهيدا لقصفها.

وبالإضافة إلى ذلك، أنذر بإخلاء مبان في قريتين إضافيتين في البقاع وصيدا، هما كفر حتا وعين التينة، مشيرا إلى أنه "سيهاجم على المدى الزمني القريب، بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقتيْن".

وذكرت المصادر أن طيرانا مسيرا من نوع “كواد كوبتر” لسلاح الجو الإسرائيلي ألقى قنابل على غرفة زراعية في مدينة الخيام، ما أدى إلى تدمير قن دجاج يقع بالقرب من أحد المنازل، عبر إلقاء عبوات متفجرة.

وفي سياق متصل، سجل تحليق مكثف للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء البقاع الغربي، وسط حالة من الترقب في المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، أنه قتل عنصرين لحزب الله في غارة قرب بلدة الجميجمة جنوبي لبنان الأحد.

وقال في بيان له، إنهما "كانا يعملان على محاولات إعادة تأهيل بنى عسكرية تابعة لحزب الله".

واستشهد شخصان، الأحد، جراء قصف إسرائيلي في جنوب لبنان، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عنصرا تابعا لحزب الله في المنطقة الجنوبية، وذلك في إطار الخروقات المتواصلة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، باستشهاد شخصين نتيجة غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق يربط بين بلدتي خربة سلم والجميجمة في قضاء بنت جبيل جنوبي البلاد.

وكان من المفترض أن يضع اتفاق وقف إطلاق النار حدًا للعدوان الإسرائيلي على لبنان، الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتحول إلى حرب شاملة في أيلول/سبتمبر 2024، وأسفر عن أكثر من أربعة آلاف شهيد وما يزيد على 17 ألف جريح.

إلا أن إسرائيل، ووفق تقارير قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، ارتكبت منذ دخول الاتفاق حيّز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أكثر من 10 آلاف خرق، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات اللبنانيين، فضلًا عن دمار مادي واسع.

ولا تزال إسرائيل تواصل خرق الاتفاق عبر إبقاء احتلالها لخمس تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة، إلى جانب مناطق لبنانية أخرى ما زالت تحت الاحتلال منذ عقود.