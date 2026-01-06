السوداني: نعمل على تعزيز قوة الدولة عبر حصر السلاح بيدها

رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، يكرر في الذكرى الـ105 لتأسيس الجيش تصريحاته بشأن العمل على تعزيز قوة الدولة عبر حفظ الأمن وحصر السلاح بيدها، داعيًا القوات المسلحة إلى اليقظة ورفع الجهوزية في ظل الاضطرابات الإقليمية.

قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة العراقية ماضية في تعزيز قوة الدولة ومكانتها، من خلال حفظ الأمن وحصر السلاح بيدها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال السوداني، خلال مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط الكلية العسكرية، بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيس الجيش العراقي، إن "الحكومة حرصت على تعزيز قدرات القوات المسلحة، وتوفير ما يحتاجه الجيش من أسلحة متطورة".

وأضاف أن "ما تشهده المنطقة من اضطرابات يستلزم أخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجاهزية". وتابع السوداني أن الحكومة "تعمل على تعزيز قوة الدولة ومكانتها عبر حفظ الأمن وحصر السلاح بيدها".

وأشار إلى أن "العراق اليوم يحظى باعتراف دولي كامل بقدرته على إدارة شؤونه". وقال إن الحكومة "تعهدت باستعادة سيادة العراق الكاملة"، لافتًا إلى أنها مضت في "إنهاء مهمة التحالف الدولي، وبناء علاقات ثنائية متعددة مع دوله".

وطالب القائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة العراقية بـ"البقاء متيقظة"، في ظل ما تشهده المنطقة من "اضطراب وصراعات تستلزم الحيطة والحذر ورفع مستوى الجهوزية". وشدد السوداني على أن "الجيش هو الركن الأساسي في الدولة، والمؤسسة المدافعة عن وجودها في وجه الأخطار والمحن".

وقال إن "دور الجيش في تنفيذ المهمات الوطنية"، ومساهمته "الفاعلة في إسناد الجيوش والشعوب العربية في القضايا المصيرية".

وفي السياق ذاته، قام السوداني بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول، إيذانًا ببدء فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ105 لتأسيس الجيش العراقي.

وأحيا العراقيون، اليوم، الذكرى السنوية الـ105 لتأسيس الجيش العراقي، الذي أُسس في مثل هذا اليوم من عام 1921، حيث حلّقت عشرات الطائرات العراقية في أسراب في أجواء بغداد.

وقال السوداني في هذه المناسبة: "نحيي أبناءنا في القوات المسلحة، ونقف بإجلال وتقدير أمام تضحيات الشهداء والجرحى الأبطال الذين دافعوا عن العراق وسيادته وأرضه".

وأكد، في تدوينة على منصة "إكس"، "حرص الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية على تعزيز قدرات قواتنا بالأسلحة والمعدات المتطورة والحديثة".

من جهته، قال رئيس الجمهورية العراقية، عبد اللطيف جمال رشيد، إن "الجيش العراقي، جنبًا إلى جنب مع بقية القوات الأمنية من الشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة، قدّم تضحيات جسام دفاعًا عن أرض العراق وكرامة أبنائه".

وأضاف أن هذه القوات "سطّرت ملاحم بطولية في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأسهمت في تحقيق النصر وحماية الأمن والاستقرار، مؤكدة التزامها بالواجب الوطني".