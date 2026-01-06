عون يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان

أشار عون إلى أن الهدف من استمرار إسرائيل في الاعتداءات هو إفشال المساعي المحلية والإقليمية والدولية لوقف التصعيد، رغم تجاوب لبنان مع هذه المساعي والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتثبيت الأمن في منطقة جنوب الليطاني، والتي نفذها الجيش اللبناني بدقة والتزام.

أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي استهدف بلدات في البقاع والجنوب وصولا إلى مدينة صيدا، مؤكدا أن توقيت الاعتداءات يثير تساؤلات جدية، خاصة قبل اجتماع لجنة الميكانيزم لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المقرر الأربعاء.

ودعا الرئيس عون المجتمع الدولي للتدخل بشكل فعال لوضع حد لتمادي إسرائيل في عدوانها، وتمكين لجنة "الميكانيزم" من إنجاز مهماتها بالتوافق مع الأطراف المعنية والدعم الدولي.

وفي الميدان، جدد الطيران الإسرائيلي غاراته على جنوب لبنان، مستهدفا مبنى من ثلاثة طوابق في بلدة الغازية بمحافظة صيدا، ما أدى إلى أضرار كبيرة في المباني والمحال المحيطة، وإصابة شخص، إضافة إلى سلسلة غارات في عدة بلدات بالبقاع الغربي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الغارات استهدفت أربعة مواقع تابعة لحزب الله وحماس، بينها مواقع تحت الأرض ومستودعات أسلحة، بزعم استخدامها لإعادة تأهيل التنظيمات وتطوير مخططات "إرهابية"، كما استهدفت الغارات مواقع لإنتاج أسلحة تابعة لحماس في جنوب لبنان.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المحور الإيراني لا يزال يسعى لترميم قدراته، وحذر طهران من عواقب بالغة الخطورة حال مهاجمة إسرائيل، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية ستواصل عملياتها على الحدود اللبنانية، وقد تشمل الضاحية الجنوبية لبيروت إذا استدعى الأمر.