لبنان وتهديدات إسرائيل: حرب شاملة مُجدّدا أم عدوان محدود؟

محللون: استبعاد الحرب الشاملة وأرجح استمرار الاعتداءات اليومية مع فترات تصعيد متفاوتة؛ الدبلوماسية لا تزال تسابق الحرب حتى اللحظة، لكن لا نضمن نوايا إسرائيل العدوانية؛ الاغتيالات والتوغلات ومنع الإعمار وتكثيف الضربات شمال الليطاني هي بدائل الحرب الشاملة.

على وقع طبول الحرب التي تقرعها إسرائيل منذ أيام، يعيش لبنان أياما مليئة بالمخاوف من توسُّع رقعة العدوان، بدعوى عدم نجاح بيروت في نزع سلاح "حزب الله"، بينما يرجح محللون سياسيون، أن تقتصر تهديدات إسرائيل على تصعيد عسكري محدود، لا يرقى إلى الحرب الشاملة.

ومنذ فترة، تشيرة تقارير إسرائيلية إلى "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع لـ"حزب الله"، إذا فشلت الحكومة والجيش اللبنانيان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه.

يأتي ذلك في وقت تخرق إسرائيل اتفاق وقف النار بغارات شبه يومية، ومواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب، سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، ما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وأنهى الاتفاق، عدوانا إسرائيليا على لبنان بدأ في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024، وخلّف أكثر من 4 آلاف شهيد، ونحو 17 ألف جريح.

وفي جديد المواقف، أشار وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأسبوع الماضي، إلى أنه "لا مفرّ من حرب حاسمة وسريعة مع حزب الله"، مضيفا: "لا أستخف بالثمن المتوقع لحرب لبنان، لكن أي ثمن ندفعه اليوم، سيكون أقل بكثير مما سندفعه، إن لم نتحرك".

جانب من القصف الإسرائيليّ على قرية المنارة جنوبيّ لبنان، الإثنين (Getty Images)

ومعوّلا على استمرار الجهود الدبلوماسية، أعلن الرئيس اللبناني، جوزيف عون في 25 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن "شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، وأن الأمور ستتجه نحو الإيجابية".

وفي هذا السياق، تشير تقديرات محللين سياسيين إلى أن خيار الحرب الشاملة لا يزال مستبعدا في المرحلة الراهنة، مقابل ترجيح استمرار التصعيد العسكري بوتيرة متفاوتة، تحكمه الحسابات الإقليمية والدولية، لا سيما الموقف الأميركي.

ترقُّب مستمر

وقالت المحللة السياسية اللبنانية، ميسا عبد الخالق، إن الموقف الرسمي في بلادها يؤكد رفض توسيع العدوان، ويتمسك باستمرار المساعي الدبلوماسية، لتفادي توجيه ضربة جديدة، أو اندلاع حرب ثانية على لبنان.

وذكرت عبد الخالق أن الدبلوماسية "لا تزال تسابق الحرب حتى اللحظة"، إلا أنه لا يمكن، من وجهة نظرها، "ضمان النوايا العدوانية الإسرائيلية ومن خلفها الولايات المتحدة"، بحسب ما نقلت عنها وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتساءلت عن مفهوم السيادة بالعالم ودور القانون الدولي، في ظل ما شهدته فنزويلا من هجوم أميركي، واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو داخل منزله، بالإضافة إلى اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال" دولة مستقلة رغم الرفض العربي.

وذكرت عبد الخالق أن الترقب يظل سيد الموقف، وبخاصة في ما يتعلق بموقف المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة.

وعدّت أنه لا يمكن أن تشن إسرائيل حربا على لبنان من دون دعم أميركي، سواء سياسيا أو عسكريا، ما يجعل احتمال توجيه ضربة جديدة قائما.

طواقم الإنقاذ في موقع قصف إسرائيليّ (Getty Images)

وفي المقابل، أعربت عن استبعادها شنّ حرب شاملة جديدة على لبنان، مرجّحة أن تكون أي ضربة مباشرة محتملة "موجهة نحو الوكيل إيران، وليس الأصيل حزب الله".

ولفتت إلى أن السيناريو الأقرب، وفق تقديرها، هو استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية مع فترات تصعيد متفاوتة، في ظل ارتباط ذلك بتطورات الميدان، والضغوط الدبلوماسية.

أدوات بديلة

من جهته، قال المحلل السياسي، محمد حمية، إن خيار الحرب الشاملة بين إسرائيل ولبنان يبدو مستبعدا في الوقت الراهن، استنادا إلى مؤشرات ومعطيات سياسية وأمنية متعددة، أبرزها انشغال الولايات المتحدة بإعادة ترتيب أولوياتها الإستراتيجية.

وذكر أن وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأميركي المنشورة أخيرا، أظهرت أن الأولوية باتت موجهة نحو القارة الأميركية، وهو ما بدأ ينعكس عمليا في عدد من الملفات، بينها فنزويلا.

وذكر أن واشنطن تعمل في الوقت نفسه على تهدئة الشرق الأوسط، وإدارة التوازنات القائمة فيه بعد الحروب الأخيرة، مع الحرص على "إبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي، والتمدد الأميركي في المنطقة، من دون الذهاب نحو حرب واسعة قد تفرّط بالمكاسب التي حققتها إسرائيل، خلال الأعوام الماضية"، بحسب "الأناضول".

وبرأيه، فإن أي حربا كبيرة قد تمنح "حزب الله" فرصة للعودة إلى "العمل المقاوم، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وعدم الانسحاب، ما سيدفع الحزب إلى تنفيذ عمليات لمواجهة أي تصعيد واسع النطاق".

أفراد من الجيش اللبناني بموقع استهدفته إسرائيل (Getty Images)

وعدّ أن الوضع الداخلي الإسرائيلي لا يسمح حاليا بخوض حرب شاملة، لا سيما في ظل رفض شريحة من الإسرائيليين الدخول في حرب جديدة، وسعيهم للعودة إلى بلداتهم مع المطالبة بتوفير ظروف معيشية وأمنية مستقرة.

ولفت حمية إلى أن أي حرب واسعة قبيل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، قد تشكل "ضربة سياسية وشعبية" لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وحكومته.

ورجّح أن تلجأ إسرائيل في المرحلة المقبلة إلى أدوات بديلة عن الحرب الشاملة، تشمل عمليات عسكرية محدودة، وضغوطا مالية واقتصادية، وعقوبات، إضافة إلى الضغط على الدولة اللبنانية، وعرقلة إعادة الإعمار، وافتعال توترات أمنية محسوبة، بهدف الضغط على "حزب الله" وبيئته.

سلاح حزب الله

وأشار حمية إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بنتنياهو، بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، قد أفضى إلى تفاهمات بشأن عدة ملفات إقليمية، بينها غزة وسوريا وإيران ولبنان.

وذكر أن معلومات وصلت إلى مرجعيات لبنانية لم يسمها، تفيد بأن لبنان لا يُعّد أولوية ملحّة حاليا، مع منح الحكومة اللبنانية مهلة تقارب شهرين لمعالجة ملف السلاح شمال نهر الليطاني، ما يساهم في إبعاد شبح الحرب في الوقت الراهن.

وأكد حمية أن ذلك لا يعني توقف التصعيد الإسرائيلي، متوقعا استمرار الاغتيالات والتوغلات المحدودة في قرى الجنوب اللبنانيّ، بالإضافة إلى تكثيف الضربات في شمال نهر الليطاني، وسلسلة جبال لبنان الشرقية المحاذية للحدود السورية، بزعم استهداف مخازن أسلحة إستراتيجية.

(Getty Images)

وأشار إلى وجود تحوّل نسبي في المقاربة الأميركية للملف اللبناني، مع بروز توجه نحو الانتقال من خيار المواجهة إلى الاحتواء، ومن نزع السلاح إلى منع استخدامه، وبخاصة في ضوء تصريحات مسؤولين أميركيين أكدوا صعوبة القضاء عسكريا على "حزب الله"، أو نزع سلاحه بالقوة.

وفي 5 آب/ أغسطس 2025، أقرّت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح "حزب الله"، ورحبت في أيلول/ سبتمبر من ذات العام بخطة من 5 مراحل وضعها الجيش لتنفيذ قرارها.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، قد أعلن مرارا رفض الحزب نزع سلاحه، عادّا أن هذا القرار يضعف لبنان أمام إسرائيل، ودعا إلى انسحاب جيشها من الأراضي اللبنانية.