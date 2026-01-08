شهيد باستهداف سيارة بين زيتا وبنعفول جنوبي لبنان.. الاحتلال: عنصر من حزب الله

استهداف سيارة في المنطقة الواقعة بين بلدتي زيتا وبنعفول في قضاء صيدا، جنوبي لبنان. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفّذ هجومًا استهدف، بحسب زعمه، "عنصرًا من حزب الله".

استشهد شخص بقصف من مسيّرة إسرائيليّة، على سيارة على طريق بين بلدتي زيتا وبنعفول في قضاء صيدا، جنوبي لبنان، وسط ترقّب لورود معطيات رسمية لبنانية حول طبيعة الاستهداف وحصيلته.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت هجومًا استهدف، وفق ادعائه، "عنصرًا من حزب الله" في منطقة زيتا جنوب لبنان، دون أن يورد تفاصيل إضافية بشأن هوية المستهدف أو نتائج العملية.

ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الهجمات الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث تتكرر الروايات الإسرائيلية بشأن استهداف عناصر وبنى عسكرية تابعة لحزب الله في إطار ما يزعم أنها محاولة الحزب لإعادة تأهيل قدراته.