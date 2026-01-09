باجتماع ببيروت: وزير خارجية لبنان يدعو إيران إلى "مقاربة جديدة" لسلاح حزب الله تستند لحصر السلاح

تأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي للبنان، بعد إعلان الجيش اللبناني إنجاز نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، من المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل حتى نهر الليطاني، في إطار خطة رسمية لحصر السلاح بيد الدولة.

قال وزير الخارجية اللبناني، اليوم الجمعة، خلال اجتماع مع نظيره الإيراني في بيروت إن على إيران أن تجد "مقاربة جديدة" تتعلّق بسلاح حزب الله تستند الى أن الدولة اللبنانية هي التي تحتكر السلاح على أرضها.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى لبنان، بعد إعلان الجيش اللبناني إنجاز نزع سلاح حزب الله المدعوم من إيران، من المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل حتى نهر الليطاني، في إطار خطة رسمية لحصر السلاح بيد الدولة على مراحل.

وشدّد رجّي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية، على أن "الدفاع عن لبنان هو مسؤولية الدولة اللبنانية التي عندما تمتلك قرارها الإستراتيجي وتمسك بقرار الحرب والسلم، وتحصر السلاح بيدها يمكنها عندئذ أن تطلب المساعدة من الدول بمن فيها إيران".

وأضاف أن "قيام الدولة القادرة على الدفاع عن أرضها وشعبها لا يمكن أن يتمّ في ظلّ وجود تنظيم مسلّح خارج عن سلطتها"، متوجها إلى عراقجي بسؤال عمّا إذا كانت "طهران تقبل بوجود تنظيم مسلح غير شرعي على أراضيها".

ودعا رجّي إيران إلى "البحث مع لبنان في إيجاد مقاربة جديدة بشأن سلاح حزب الله، انطلاقا من علاقتها بالحزب، كي لا يكون هذا السلاح ذريعة لإضعاف لبنان وأي طائفة فيه".

وأدّت إيران دورا رئيسيا بدعم حزب الله بالمال والعتاد. وكان حزب الله يمتلك ترسانة ضخمة تفوق ترسانة الجيش اللبناني. إلا أنه خرج منهكا بعد حرب بينه وبين إسرائيل استمرّت عاما.

ووصل عراقجي الخميس إلى لبنان، والتقى الرئيس جوزيف عون، ومن المقرّر أن يلتقي بمسؤولين آخرين.

وزار، الخميس، ضريح الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، الذي قتلته إسرائيل في خضمّ الحرب في ضربة مدمّرة على مقرّه في الضاحية الجنوبية لبيروت في 2024.

وكان وزير الخارجية اللبناني قد اعتذر في كانون الأول/ ديسمبر عن عدم قبوله دعوة لزيارة إيران على اعتبار أن الأجواء المؤاتية للزيارة "غير متوفرة".

وعلى وقع ضغوط أميركية وخشية من توسيع اسرائيل لنطاق ضرباتها في لبنان، باشر الجيش اللبناني في أيلول/ سبتمبر، بتكليف من الحكومة، تطبيق خطة لنزع سلاح الحزب.

ورغم إعلان حزب الله رفضه التخلي عن سلاحه ووصفه قرار الحكومة بـ"الخطيئة"، عمل الجيش خلال الأشهر الماضية على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة له، ومصادرة السلاح منها في المنطقة الحدودية الممتدة على قرابة ثلاثين كيلومترا.

لكن إسرائيل التي تواصل شنّ ضربات وبخاصة على جنوب لبنان، تشكّك في فاعلية الخطوات اللبنانية، وتتهم حزب الله بترميم قدراته العسكرية.