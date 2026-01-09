نعيم قاسم خلال لقائه عراقجي: "سنبقى على تعاون مع الدولة والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان"

التقى وزير خارجية إيران عباس عراقجي وسفير بلاده لدى لبنان مجتبى أماني، الجمعة، أمين عام حزب الله نعيم قاسم، وبحثوا "ما يجري في المنطقة والعالم بما له من تداعيات وتأثير على كل بلدان المنطقة".

وتحدث قاسم عن استمرار العدوان الأميركي – الإسرائيلي، وعدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 رغم التزام لبنان وتنفيذ ما عليه من مسؤولية في جنوب نهر الليطاني، ما يؤكد نوايا العدوان التوسعية والتي صرح بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول "إسرائيل كبرى"؛ بحسب ما جاء في بيان لحزب الله.

وقال إن "العدو الإسرائيلي لن يحقق أهدافه باستمرار العدوان، مع وجود هذا التماسك الشعبي والمقاوم في التمسك بتحرير الأرض والعودة إلى القرى والمدن في الجنوب".

ولفت قاسم إلى أنه "سنبقى على تعاون مع الدولة والجيش لطرد الاحتلال وإيقاف العدوان وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار وبناء الدولة".

ومن جانبه، قال عراقجي إن "إيران ترغب بتعزيز العلاقة مع لبنان، كما هي علاقات الدول الصديقة مع بعضها، وأن اصطحاب الوفد الاقتصادي يهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات المختلفة".

وتابع "على الرغم من الحصار والعقوبات على إيران، فإن إرادة الدولة والشعب الصمود ومعالجة الواقع الميداني، وقد اتخذت الحكومة إجراءات سيكون لها آثارها قريبا".

وقال عراقجي "لن تنفع التهديدات مع إيران لحرمانها من حقها النووي السلمي، وتطوير قدرتها الدفاعية، ونحن مستمرون بعزة إيران وقوتها بقيادة الخامنئي في مواجهة التحديات".

وتأتي زيارة عراقجي إلى لبنان في ظل تواتر تقارير إسرائيلية عن اعتزام إسرائيل، بموافقة أميركية، شن هجوم واسع على ما تدعي أنها "أهداف لحزب الله"، بداعي أن عملية نزع سلاح الحزب المدعوم من طهران لا تسير على النحو المطلوب، في ظل تمسكه بسلاحه.

وكانت الحكومة اللبنانية أقرت في 5 آب/ أغسطس 2025 حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه حزب الله، ثم وضع الجيش خطة من خمس مراحل لتنفيذ القرار.

وأعلن الجيش اللبناني، الخميس، أن خطته لحصر السلاح بيد الدولة حققت أهداف مرحلتها الأولى، ودخلت "مرحلة متقدمة"، لكن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.

فيما تأتي الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضمن خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله والذي دخل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، حيث أسفرت عن استشهاد المئات من المواطنين، إضافة إلى دمار واسع.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب استولت عليها في الحرب الأخيرة، مما يضاف إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وأنهى هذا الاتفاق، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحولتها في أيلول/ سبتمبر 2024، إلى حرب شاملة، قتلت فيها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.