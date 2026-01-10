اعتداءات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان.. تمشيط واستهداف ولا إصابات

ذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع الجرداح قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي، من دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت، منذ ساعات صباح اليوم السبت، خروقاتها واعتداءاتها الميدانية على الأراضي اللبنانية، لا سيما في القرى والبلدات الحدودية جنوبي البلاد.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال المتمركزة في موقع الجرداح قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة الضهيرة في القطاع الغربي، من دون أن يُبلّغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن محلّقة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المواطنين في بلدة كفركلا، من دون تسجيل إصابات.

كما أشارت الوكالة إلى أن مسيّرة معادية استهدفت حفّارة متوقفة في حي الطراش جنوب غرب بلدة ميس الجبل، ما تسبب بأضرار مادية في موقع الاستهداف، من دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار استمرار الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.