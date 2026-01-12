السودان: 5 قتلى مدنيين في قصف "الدعم السريع" سوقا في جنوب كردفان

طالبت أطباء السودان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف الهجمات الممنهجة على الأسواق والأحياء السكنية".

أعلنت شبكة أطباء السودان، الإثنين، مقتل 5 أشخاص وإصابة 13، جراء قصف لقوات "الدعم السريع" استهدف سوقا في بلدة كرتالا بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة الطبية المستقلة في بيان "قتل 5 أشخاص وأصيب 13، جراء استهداف مسيرة للدعم السريع سوق بلدة كرتالا أمس الأحد".

وأضافت أن القتلى والمصابين جميعهم من المدنيين.

وأدانت الشبكة "بأشد العبارات الاستهداف المباشر للمدنيين"، وحملت "قيادة الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الهجوم وتداعياته، التي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وطالبت أطباء السودان "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين في مناطق النزاع، والضغط على قيادة الدعم السريع لوقف الهجمات الممنهجة على الأسواق والأحياء السكنية".

وأكدت استمرارها "في رصد الأوضاع الصحية وتقديم الدعم الطبي للمصابين"، داعية إلى "تحييد المدنيين والمنشآت المدنية، والعمل على فتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين".

ولم يصدر أي تعقيب من قوات "الدعم السريع" بشأن بيان الشبكة، لكن الحكومة السودانية ومنظمات محلية ودولية اتهمتها بارتكاب جرائم بحق المدنيين، فضلا عن إقرار قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" في مدينة الفاشر غربي البلاد في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات آلاف المواطنين.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ نيسان/ أبريل 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

وتسيطر قوات "الدعم السريع" على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، وبينها العاصمة الخرطوم.