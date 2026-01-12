الصومال يلغي كل اتفاقاته مع الإمارات مؤكّدا تورّطها بـ"أفعال معادية تقوض السيادة"

يأتي ذلك فيما يرى العديد من الخبراء أن الإمارات تقف وراء اعتراف إسرائيل أخيرا بما بالإقليم الانفصاليّ الذي يُسمّى "أرض الصومال" المعلن من جانب واحد، والذي تطالب مقديشو بالسيادة عليه.

أعلن الصومال، اليوم الإثنين، إلغاء كل الاتفاقات الموقعة مع الإمارات، عازيا قراره إلى "أفعال معادية تقوض السيادة الوطنية".

وأورد بيان أصدرته السلطات الصومالية، أنه "بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة وفي إطار ممارسته سلطته الدستورية، ألغى مجلس الوزراء كل الاتفاقات الموقعة مع الإمارات".

ويرى العديد من الخبراء أن الإمارات تقف وراء اعتراف إسرائيل أخيرا بما بالإقليم الانفصاليّ الذي يُسمّى "أرض الصومال" المعلن من جانب واحد، والذي تطالب مقديشو بالسيادة عليه.

وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلن التحالف في اليمن، بقيادة السعودية، أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، قد فرّ إلى الإمارات عبر الإقليم الانفصالي "أرض الصومالط، وذلك بعد يوم من إعلان الرياض هروبه قبيل زيارة كانت مقررة إلى الرياض، لبحث التطورات الأخيرة في جنوب وشرق اليمن.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن معلومات استخباراتية أكدت أن الزبيدي غادر ليلا مع آخرين عبر البحر من ميناء عدن، متجها إلى إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال الاتحادية.

واضاف أن الفارين قاموا بإغلاق نظام التعريف أثناء الرحلة البحرية، قبل وصولهم إلى ميناء بربرة.

وقال المالكي إن الزبيدي تواصل فور وصوله مع ضابط يُكنّى بـ"أبو سعيد"، تبيّن لاحقا أنه قائد العمليات المشتركة الإماراتية، عوض سعيد مصلح الأحبابي، حيث أُبلغ بوصوله، وكانت طائرة بانتظارهم، أقلعت تحت إشراف ضباط إماراتيين.

وفي 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو الاعتراف بالإقليم الانفصالي بالصومال كدولة مستقلة، وسط رفض عربي ودولي.

ولم يحظ الإقليم منذ إعلان انفصاله عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا، فيما لم تتمكن الحكومة المركزية من بسط سيطرتها عليه.

ويكافح الصومال للنهوض بعد عقود من نزاعات وفوضى وكوارث طبيعية، بالإضافة إلى قتال مستمر منذ سنوات ضد الحركة المسلحة المرتبطة بتنظيم "القاعدة".