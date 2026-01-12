تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان: رشقات نارية وغارات تستهدف مواقع أثرية

استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة صديقين ضمن قضاء صور جنوبي البلاد، كما أطلقت القوات من موقع الاحتلال في البياض رشقات رشاشة ومقنبلات متفجرة تجاه أطراف بلدة بليدا.

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي مركبا وحولا جنوب لبنان، من موقع مستحدث على طريق مركبا – حولا، في تصعيد أمني جديد بالمنطقة.

كما طال اعتداء إسرائيلي عين المياه الأثرية في بلدة عديسة، التي جرى ترميمها حديثا، ما تسبب بأضرار مادية فيها.

وأفاد مصدر محلي بأن مسيرة إسرائيلية ألقت قنابل متفجرة على نفس العين، ما أسفر عن تصاعد التوتر في البلدة.

وفي سياق منفصل، استهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة صديقين ضمن قضاء صور جنوبي البلاد، كما أطلقت القوات من موقع الاحتلال في البياض رشقات رشاشة ومقنبلات متفجرة تجاه أطراف بلدة بليدا.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت مساء الأحد سيارة في حي المسلخ بمدينة بنت جبيل، ما أدى إلى استشهاد عضو بلدية بنت جبيل، محمد عادل الصغير، وسط تصاعد التوتر الأمني على طول الحدود الجنوبية للبنان.

عون: امتلاك السلاح خارج الدولة أصبح عبئا على لبنان

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن استمرار وجود السلاح خارج سيطرة الدولة أصبح "عبئا" على لبنان، مشيرا إلى أن دوره خارج الدولة انتفى بوجود الجيش اللبناني في الجنوب ولم يعد له دور رادع في مواجهة إسرائيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأضاف عون أن الجيش اللبناني عزز انتشاره في جنوب وشمال نهر الليطاني، وينفذ مهامه وفق تعليمات صارمة تشمل مصادرة أي شاحنة أو محاولة تهريب أسلحة، بغض النظر عن الفئة المالكة لها، وتوقيف أصحابها.

ويتمسك حزب الله بسلاحه، معتبرا نفسه حركة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، ومطالبا بإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وانسحاب قواته من الأراضي اللبنانية المحتلة.

ويأتي تصريح عون بعد أن أقرت الحكومة اللبنانية في 5 آب/أغسطس 2025 حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك أسلحة "حزب الله".

وجاء ذلك في سياق التداعيات المستمرة للعدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتحوّل في أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفًا آخرين.