العراق: اعتقال شبكة سويدية مرتبطة بهجمات ضد مصالح إسرائيلية في أوروبا بطلب من إيران

أعلنت السلطات العراقية مساء الثلاثاء، إلقاء القبض على "قيادات" في شبكة "فوكستروت" التي تتخذ من السويد مقرّا وهي متهمة بهجمات بينها ضدّ مصالح إسرائيلية في أوروبا بطلب من إيران.

وقال جهاز المخابرات الوطني العراقي في بيان "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وعمليات تعقّب داخلية وخارجية، تمكّن جهاز المخابرات الوطني بالتنسيق مع المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي والسلطات الأمنية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، من إلقاء القبض على قيادات إجرامية صادرة بحقهم مذكرات قبض محلية ودولية، وينتمون لشبكة ’فوكستروت’".

وأضاف "تمت عملية الاعتقال بشكل متزامن في عدد من المحافظات، بعد محاولة الشبكة استغلال الأراضي العراقية كمنطلق لعملياتها الاجرامية".

وكانت الشرطة الأوروبية "يوروبول" قد أعلنت الإثنين في بيان أنه "أُلقي القبض في العراق على أحد المطلوبين الرئيسيين (...) في أعقاب تعاون طويل الأمد بين الشرطة السويدية وسلطات إنفاذ القانون العراقية".

وأوضحت أن الموقوف "يبلغ 21 عاما، وهو مواطن سويدي مُدرج على قائمة المطلوبين لدى الاتحاد الأوروبي، ويشتبه بأنه مُنظم رئيسي لأعمال عنف خطيرة استهدفت السويد من الخارج".

وأشارت إلى أنه "مرتبط بشبكة ’فوكستروت’ الإجرامية، ويُعتقد أنه لعب دورا محوريا في تنسيق العنف كخدمة، بما في ذلك من خلال تجنيد واستغلال القاصرين".

وأضافت أنه في "سياق هذه العملية، أُلقي القبض كذلك على شخص آخر مرتبط بالشبكة نفسها وهو مطلوب لدى السلطات القضائية السويدية لارتكابه عدة جرائم خطيرة".

وفرضت واشنطن في آذار/مارس عقوبات على شبكة "فوكستروت" الإجرامية، قائلة إن "النظام الإيراني استغلّها لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية في أوروبا، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم في كانون الثاني/يناير 2024".

وفرضت كذلك عقوبات على زعيم الشبكة روا مجيد، مشيرة إلى أنه "تعاون بشكل خاص مع وزارة الاستخبارات والأمن الوطني الإيرانية".

وفي الشهر التالي، فرضت المملكة المتحدة بدورها عقوبات على الشبكة وقيادتها.

وتُتهم هذه الشبكة الإجرامية بالمشاركة في تهريب الأسلحة والمخدّرات وتصاعد العنف في شمال أوروبا لا سيّما من خلال عمليات إطلاق النار والقتل المأجور.