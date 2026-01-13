"يونيفيل": قذيفتا هاون أصابتا مهبط طائرات وبوابة رئيسية لموقع أممي جنوبي لبنان

قالت "يونيفيل"، إن "أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تعد انتهاكات جسيمة لقرار مجلس الأمن 1701، وتقوض الاستقرار الذي نعمل على ترسيخه".

عناصر من قوة "يونيفيل" في جنوب لبنان

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) مساء اليوم، الثلاثاء، بأن قذيفتي هاون يحتمل أنهما قنابل مضيئة أصابت مهبط الطائرات المروحية والبوابة الرئيسية لموقع تابع للأمم المتحدة جنوب غرب بلدة يارون جنوبي لبنان.

وأضاف أن "حفظة السلام توجهوا فورا إلى الملاجئ حفاظا على سلامتهم. ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى".

وأرسلت "يونيفيل" طلب وقف إطلاق نار إلى الجيش الإسرائيلي.

وشددت على أنه "نذكر مرة أخرى الجيش الإسرائيلي بواجبه في ضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات التي تعرضهم ومواقعهم للخطر".

وتعمل "يونيفيل" منذ عقود كقوة فاصلة بين إسرائيل ولبنان، وتنسّق حاليًا مع الجيش اللبناني في إطار دعم اتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ عام بين إسرائيل وحزب الله، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتفظ بقواتها في خمس نقاط داخل جنوب لبنان، رغم الاتفاق المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.