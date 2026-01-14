السيسي يلتقي كبير مستشاري ترامب.. ولقاء لقوى دولية في القاهرة لتعزيز جهود السلام في السودان

استضافت مصر كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مسعود بولس، إلى جانب قوى إقليمية ودولية؛ لبحث التطورات في السودان، ولتعزيز جهود السلام.

في ظل الوضع الأمني المتدهور في السودان، التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، لبحث تطورات الأوضاع في السودان.

تناول اللقاء بين الرئيس المصري، والمستشار الأميركي تطورات الأوضاع في السودان، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيسي دعم مصر لكافة المساعي الإقليمية، والدولية الرامية لتحقيق الأمن، والاستقرار في السودان.

وشدد على موقف مصر الثابت، والداعم لسيادة السودان، ووحدة أراضيه، وسلامتها.

كما شدد على رفض مصر القاطع لأي محاولات للنيل من أمن السودان، واستقراره، وأنها لن تسمح بحدوث ذلك، "أخذا في الاعتبار الارتباط العضوي بين الأمن القومي في البلدين الشقيقين".

جاء ذلك خلال لقائهما في القاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة، حسن رشاد، ونائبة رئيس البعثة بالسفارة الأميركية بالقاهرة، إيفينيا سيدرياس، وفق بيان للرئاسة المصرية.

يُذكر أن مصر، والولايات المتحدة مشاركتان في الآلية الرباعية الهادفة لدعم جهود إنهاء الحرب، واستعادة السلام والاستقرار في السودان، التي تضمّ السعودية، والإمارات كذلك.

كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع في عدد من دول المنطقة، وشهد توافقا في رؤى البلدين حول ضرورة خفض التصعيد، وتعزيز العمل المشترك؛ من أجل إيجاد حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها دول المنطقة، "بما يُسهم في تعزيز السلم، والاستقرار الإقليميَّين، والحفاظ على سيادة الدول، ووحدة أراضيها، وصون مقدرات شعوبها"، وفق البيان ذاته.

مصر تعتبر الأمن المائي قضية وجودية

وفي سياق آخر، شدد السيسي على ما يمثله الأمن المائي من قضية وجودية، وأولوية قصوى بالنسبة لمصر، فضلا عن ارتباطه المباشر بالأمن القومي المصري.

وتطالب القاهرة، والخرطوم إثيوبيا بالوصول إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله، الذي بدأ بناؤه في 2011.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لــ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

ومن جانبه، أعرب بولس عن تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل تعزيز السلم والأمن الإقليميين، "التعاون، والتنسيق القائم بين مصر، والولايات المتحدة في عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بهدف خفض التصعيد، وتحقيق الاستقرار في المنطقة".

قوى إقليمية ودولية تجتمع في مصر لتعزيز جهود السلام في السودان

ترأس وزير الخارجية المصري بدر العاطي، الأربعاء، اجتماعا، في العاصمة القاهرة، شاركت فيه قوى إقليمية ودولية؛ لتعزيز تنسيق جهود السلام في السودان.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من وفود الدول، والمنظمات الإقليمية، والدولية، وعلى رأسهم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، وبولس، وفق ما ذكر بيان للخارجية المصرية.

وشارك في الاجتماع، أيضا، وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، شخبوط بن نهيان، ووزير خارجية جيبوتي، عبد القادر حسين عمر، ونائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي.

كما ضم الاجتماع كلا من الاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والهيئة الحكومية الدولية الإفريقية المعنية بالتنمية (إيغاد)، والاتحاد الأوروبي، إلى جانب ممثلين عن ألمانيا، وتركيا، والنرويج، وقطر، والمملكة المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، والعراق، وأنغولا، بحسب البيان.

وأضافت الخارجية المصرية أن الاجتماع يأتي في إطار "تكثيف الجهود الدولية، والإقليمية للتعامل مع التحديات الجسيمة التي يفرضها الظرف الإقليمي الدقيق الذي يمر به السودان".