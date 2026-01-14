مؤتمر في باريس لدعم الجيش اللبناني في مطلع آذار

اتفق المجتمعون، وفق شرف الدين، على "إجراء الاتصالات اللازمة لتأمين أوسع مشاركة ممكنة في المؤتمر".

تستضيف باريس في الخامس من آذار/مارس مؤتمرا لدعم الجيش اللبناني، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية الأربعاء، في خطوة تأتي في إطار تمكين القوات المسلحة من إتمام مهامها لا سيما نزع سلاح حزب الله.

ومنذ إقرار الحكومة خطة حصر السلاح بيد الدولة في آب/أغسطس الماضي، تلقى لبنان وعودا بعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش، وسط نقص في العتاد والعديد والقدرات التقنية اللازمة للمضي في تنفيذ مهماته.

وإثر اجتماع عقده الرئيس اللبناني جوزيف عون مع موفدين فرنسي وسعودي وبحضور سفراء دول عدة أبرزها الولايات المتحدة، قالت الناطقة باسم الرئاسة نجاة شرف الدين لصحافيين في القصر الرئاسي "بحث المجتمعون في التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"، مضيفة "تقرر عقد هذا المؤتمر في باريس في الخامس من شهر آذار/مارس المقبل، على أن يفتتحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وحضر الاجتماع، وفق الرئاسة، كل من الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، والسفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، وسفراء السعودية وليد بخاري ومصر علاء موسى وقطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني وفرنسا هيرفيه ماغرو، إضافة إلى مساعد وزير الدولة لشؤون الخارجية القطري محمّد بن عبد العزيز آل ثاني.

وكانت باريس قد استضافت في 18 كانون الأول/ديسمبر اجتماعا حضره قائد الجيش رودولف هيكل بحضور موفدين من السعودية والولايات المتحدة، ناقش خلاله المجتمعون سبل دعم الجيش والتحقق ميدانيا من المضي في نزع سلاح حزب الله.

ورغم إعلان الحزب رفضه التخلي عن سلاحه ووصفه قرار الحكومة بـ"الخطيئة"، عمل الجيش خلال الأشهر الماضية بإمكانيات متواضعة وبدائية على تفكيك منشآت وأنفاق تابعة للحزب ومصادرة السلاح منها في المنطقة الحدودية الممتدة على قرابة ثلاثين كيلومترا.

لكن إسرائيل التي تواصل شنّ هجمات خصوصا على جنوب لبنان، تشكّك في فاعلية الخطوات اللبنانية، وتتهم حزب الله بترميم قدراته العسكرية.

وأعلن الجيش اللبناني في الثامن من الشهر الحالي إنجاز نزع سلاح حزب الله من المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل حتى نهر الليطاني، في خطوة شككت بها تل أبيب واعتبرتها "غير كافية بتاتا".

وتتألف خطة نزع السلاح من خمس مراحل. ويعمل الجيش حاليا على صياغة خطته لنزع السلاح من المنطقة الواقعة شمال نهر الليطاني، على أن يعرضها أمام الحكومة الشهر المقبل، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص الأسبوع الماضي.