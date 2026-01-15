ما هي أبرز القواعد الأميركية المنتشرة في الشرق الأوسط؟

في ظل تهديدات إيرانية باستهداف القواعد الأميركية إذا تعرّضت لهجوم، نستعرض خريطة الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، وأبرز القواعد التي تشكّل ركيزة للتموضع الأميركي في المنطقة.

فيما تلوّح طهران باستهداف الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط إذا تعرّضت لهجوم من واشنطن، تتجه الأنظار إلى شبكة القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة، والتي تُعدّ ركيزة أساسية في تموضع الولايات المتحدة بالمنطقة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ويأتي ذلك في أعقاب تهديدات أطلقتها إيران بضرب القواعد الأميركية في حال تعرّضها لهجوم، بالتزامن مع دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإيرانيين إلى مواصلة الاحتجاجات، وتصريحه بأن "المساعدة في الطريق".

وأعادت هذه التهديدات تسليط الضوء على أبرز القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، والتي تشكّل أهدافًا محتملة في أي تصعيد.

البحرين

تستضيف البحرين مقر قيادة الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي تمتد منطقة مسؤوليته من الخليج إلى البحر الأحمر وبحر العرب، وصولًا إلى أجزاء من المحيط الهندي. ويُعدّ هذا المقر أحد أهم مراكز القيادة البحرية الأميركية خارج الولايات المتحدة.

قطر

تقع قاعدة "العديد" الجوية في الصحراء خارج العاصمة الدوحة، وتُعدّ المقر المتقدم للقيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن إدارة العمليات العسكرية في نطاق جغرافي واسع يمتد من مصر غربًا إلى كازاخستان شرقًا.

وتضم القاعدة، التي تُعد الأكبر أميركيًا في الشرق الأوسط، نحو عشرة آلاف جندي. وكانت القيادة الوسطى الأميركية قد أعلنت في كانون الثاني/ يناير فتح خلية تنسيق جديدة في القاعدة، بالتعاون مع شركاء إقليميين، لتعزيز منظومات الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.

الكويت

تضم الكويت عددًا من المنشآت العسكرية الأميركية الواسعة، من بينها معسكر عريفجان، الذي يُشكّل مقرًا متقدمًا للقيادة الوسطى للجيش الأميركي، وقاعدة علي السالم الجوية القريبة من الحدود العراقية.

كما أُنشئ معسكر بيورينغ خلال حرب العراق عام 2003، ويُستخدم كنقطة انطلاق رئيسية لوحدات الجيش الأميركي المنتشرة في العراق وسورية.

الإمارات

تُعدّ قاعدة الظفرة الجوية، الواقعة جنوب أبوظبي، مركزًا مهمًا للقوات الجوية الأميركية، وقد لعبت دورًا محوريًا في دعم العمليات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، إضافة إلى مهام الاستطلاع الإقليمي.

ورغم أن ميناء جبل علي في دبي ليس قاعدة عسكرية رسمية، فإنه يُعدّ أكبر ميناء تستفيد منه البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، ويستضيف بانتظام حاملات طائرات وسفنًا حربية.

العراق

تحافظ الولايات المتحدة على وجود عسكري في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار الغربية، دعمًا لقوات الأمن العراقية ومهمات حلف شمال الأطلسي. وكانت القاعدة قد تعرّضت لهجمات صاروخية إيرانية عام 2020 ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني.

كما تُعدّ قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان مركزًا لقوات أميركية وقوات تحالف، وتُستخدم للتدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق اللوجستي، وفق تقارير رسمية أميركية حديثة.

سورية

يتركّز الوجود العسكري الأميركي في سورية حاليًا في عدد محدود من القواعد والنقاط شمال شرقي البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف عند المثلث الحدودي مع العراق والأردن، في إطار مهمة معلنة تتصل بمحاربة تنظيم "داعش".

وتنتشر قوات أميركية في مناطق خاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية (قسد) في محافظتي الحسكة ودير الزور، حيث تتركز مهامها على الدعم الاستخباراتي والتنسيق العملياتي والتدريب، إلى جانب الإسناد الجوي للتحالف.

وتُقدَّر القوة الأميركية العاملة في سورية ببضع مئات من الجنود، وهو رقم مستقر نسبيًا منذ تقليصه خلال العامين الماضيين.

ويعكس هذا الانتشار العسكري الواسع حجم الرهانات المرتبطة بأي مواجهة محتملة، في ظل تحذيرات من أن أي تصعيد قد يفتح جبهات متعددة تمتد آثارها إلى عموم المنطقة.