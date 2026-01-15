هل تتحوّل سيطرة السعودية على جنوب اليمن إلى عبء عليها؟

بعد الانسحاب الإماراتي من اليمن، ستصير السعودية القوة الوحيدة التي تدير مختلف الفصائل داخل الحكومة، وتشرف على جنوب الدولة التي أنهكتها حرب استمرت أكثر من عقد.

تسعى السعودية إلى تعزيز سيطرتها على جنوب اليمن المضطرب، بعدما صدّت غاراتها الجوية وهجوم مضاد، التقدم الذي أحرزه الانفصاليون المدعومون إماراتيا، لكن سيطرتها تبقى رهينة تحديات عدة في البلد الفقير.

وشهد جنوب اليمن انتشارا للقوات والمسؤولين الموالين للسعودية، بعد سحب الإمارات التي تحوّلت من حليف إلى خصم، قواتها المتبقية في البلاد.

ويُدار جنوب البلاد الذي تكثر فيه الميليشيات، رسميًّا من قبل الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من الرياض، والتي أُجبرت على مغادرة العاصمة صنعاء على يد الحوثيين في العام 2014.

وفي الوقت الراهن، تسعى السعودية إلى توحيد الفصائل الحكومية، وإحراز تقدم في مفاوضات السلام البطيئة مع الحوثيين المدعومين من إيران، والذين تحاربهم على رأس تحالف دولي تقوده منذ مطلع 2015.

ماذا يجري على الأرض؟

تبدو تحركات السعودية في اليمن من بعيد كأنها حاسمة، إذ إن حلفاءها يسيطرون على الجنوب، ويؤكّد التحالف أن زعيم الانفصاليين، عيدروس الزبيدي، قد فرّ إلى الإمارات.

وشهدت الحكومة اليمنية التي كانت تنقسم بين مسؤولين مدعومين من أبو ظبي وآخرين من الرياض، ما يشبه عملية تطهير، إذ أُقيل وزراء موالون للإمارات، وأُعلن توحيد الفصائل الجنوبية تحت القيادة السعودية.

وتخطّط الرياض أيضا لإجراء محادثات على أرضها بين الفصائل الجنوبية، لإعادة تشكيل المشهد السياسي.

ويقول الباحث في مركز كارنيغي، هشام الغنام، إنه "من الواضح أن السعودية حققت نجاحا تكتيكيا سريعا"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، نقلا عنه.

لكن بعد الانسحاب الإماراتي من اليمن، ستصير السعودية القوة الوحيدة التي تدير مختلف الفصائل داخل الحكومة، وتشرف على جنوب الدولة التي أنهكتها حرب استمرت أكثر من عقد.

ويشمل هذا ضمنيا، تحمّل الرياض فاتورة إعادة إعمار الجنوب، ودفع رواتب القوات الخاضعة لقيادتها.

ويرى الخبير في الشأن اليمني والخليجي في معهد "تشاتام هاوس" في لندن، فارع المسلمي، أن هذه المسؤوليات والملفات في اليمن "ستتحول إلى عبء على السعودية".

ورغم القرار المتنازع عليه بحلّ المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أُعلن من الرياض، لا تزال حركة الزبيدي الانفصالية المدعومة إماراتيا، تحظى بشعبية.

وتحدّى الآلاف السبت حظر التظاهر في عدن، معقل الحكومة وعاصمتها المؤقتة.

ورفع البعض صور الزبيدي بشعارات ضد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس مجلس القيادة رشاد العليمي الموجود حاليا في الرياض.

ويقول الغنام إن "السعوديين واقعيون بما يكفي ليقبلوا بأن التوحيد الكامل مستحيل".

ويضيف أن الهدف هو ألّا يصبح جنوب اليمن "إما منطقة نفوذ إماراتية، أو فراغا في السلطة يستغله الحوثيون وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب".

ماذا بعد بالنسبة للإمارات؟

قال مسؤول يمني إن سحب الإماراتيين قواتهم من اليمن، يعني أنهم "كلّفوا السعودية بقيادة المشهد باليمن".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد عزّز نفوذه لسنوات على طول الساحل الجنوبي الإستراتيجي لليمن، بدعم من أبو ظبي.

لكن اليمن ليس المنطقة الوحيدة التي تهمّ الإمارات، بحسب ما أفاد المحلل الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، وفق "فرانس برس".

وتملك الإمارات مصالح في الجهة المقابلة لخليج عدن في الإقليم الانفصالي المُسمّى "أرض الصومال"، المعلن من جانب واحد، والذي أصبحت إسرائيل حليفة أبو ظبي، أول دولة تعترف به.

ويقول عبد الله: "كان اليمن مجرد حلقة ضمن شبكة واسعة من الحلفاء. تُعد الإمارات قوة إقليمية صاعدة، ولن يتغير هذا بمجرد انسحابنا من اليمن".

هل يحتدّ الخلاف بين الرياض وأبو ظبي؟

وتبدو العلاقات الدبلوماسية على صفيح ساخن بين الرياض وأبو ظبي، بعدما كشف الصراع في اليمن عن حدّة المنافسة بين القوتين الخليجيتين.

وتدخلت الدولتان الجارتان في الحرب الأهلية اليمنية عام 2015، كشريكين رئيسيين في التحالف، يجمعهما هدف واحد، وهو القضاء على الحوثيين.

وبعدما كانتا متحدتين على كل الجبهات، باتت السعودية والإمارات تدعمان أطرافا متباينة في نزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا، في اليمن والصومال وغيرهما.

وأشعل صراع اليمن فتيل أكبر أزمة دبلوماسية في الخليج، منذ قادت السعودية والإمارات الحصار الدبلوماسي على قطر عام 2017، متهمة الدوحة بدعم "الإخوان المسلمين"، والتقرّب من إيران.

وشنّت وسائل إعلام سعودية حملة استهدفت الإمارات والزبيدي، فيما يتبادل المؤثرون والمعلقون من الجانبين الاتهامات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول المسلمي: "لا أعتقد أن هناك قدرة على تجاوز الأزمة قريبا، حتى وإن فجأة وُجدت رغبة، لسبب بسيط، وهو أنها أصبحت أزمة علنية جدا، وشُخصنت، وانخرط فيها المجتمع أيضا والوجوه الإعلامية، وهذا بكل تأكيد يعقّد كل شيء".

ماذا عن الحوثيين؟

ويُشكّل الحوثيون، المدعومون من طهران، والذين يُسيطرون على مُعظم شمال اليمن، العقبة الأكبر أمام السعودية في اليمن.

وشنّ الحوثيون هجمات على حقول نفط ومطارات في السعودية، ولا يزالون يُشكّلون تهديدا لمساعي الرياض المُكلفة لتنويع اقتصادها من خلال جذب الاستثمارات وتقوية السياحة.

وبفضل تحصّنهم وتسلحهم الجيد، صمد الحوثيون أمام الضربات القوية التي شنّها التحالف بقيادة السعودية، إضافة إلى ضربات الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويُرجّح المُحلّلون أن يستمر الحوثيون في الصمود، حتى في ظلّ ما تعيشه إيران من احتجاجات جماهيرية، وأزمات اقتصادية.

وقبل سيطرة قوات الانفصاليين على محافظتي حضرموت والمهرة الجنوبيتين، ظهرت تقارير تُفيد بأن السعودية والحوثيين كانا يقتربان من محادثات سلام.

ومن شأن توحيد الفصائل الحكومية اليمنية، وإحكام السيطرة عليها، تعزيز موقف السعودية في أي مفاوضات مقبلة.

ويقول الغنام: "الحوثيون أكثر غموضا وعدوانية من إيران، وأقل تأثرا بالضغوط الأميركية والدولية، وتعتمد روايتهم على استمرار الصراع".

ويضيف: "لذا يجب أن يضمن أي اتفاق سعودي-حوثي للمتمردين، قدرا كافيا من الشرعية السياسية والسيطرة على الحكم، يمكّنهم من إعلان النصر، فيما تتولى السعودية ضمان استقرار الحدود، وتمنع ترسيخ العمق الإستراتيجي الإيراني في الجزيرة العربية".