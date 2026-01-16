لبنان: شهيد بغارة إسرائيليّة على مركبة في المنصوري

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن "غارة العدو الإسرائيلي هذا الصباح على شاحنة في بلدة المنصوري قضاء صور، أدت إلى استشهاد مواطن".

استشهد شخص، اليوم الجمعة، بغارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيّرة على مركبة بقضاء صور جنوبي لبنان، في خرق جديد لوقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن سيارة إسعاف تابعة لكشافة "الرسالة الإسلامية"، نقلت جريحا إلى أحد مستشفيات، جراء الغارة التي استهدفت شاحنة صغيرة في بلدة المنصوري بقضاء صور.

وبعد ذلك، ذكرت وزارة الصحة اللبنانية، أن "غارة العدو الإسرائيلي هذا الصباح على شاحنة في بلدة المنصوري قضاء صور، أدت إلى استشهاد مواطن".

كما أكّدت أنّ "غارة العدو ليلا على سيارة في بلدة ميفدون قضاء النبطية، أدت إلى استشهاد مواطن".

وأعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم، قتل عنصر بحزب الله، أمس الخميس، في زوطر، جنوبي لبنان، بادّعاء عمله على"بناء بنية تحتية (للحزب)، في جنوب لبنان".

وتأتي الغارة مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

مسيّرة تلقي قنبلة قرب دورية لقوة "يونيفيل"

وفي سياق ذي صلة، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، اليوم الجمعة، أن طائرة مسيّرة ألقت قنبلة يدوية قرب دورية تابعة لها جنوبي البلاد، فيما حمّلت الجيش الإسرائيلي مسؤولية تعريض جنودها والمدنيين للخطر.

وقالت يونيفيل في بيان، إن "جنود حفظ السلام كانوا ينفذون دورية مخططا لها في محيط (بلدة) العديسة عندما تلقوا تحذيرًا من سكان محليين بشأن خطر محتمل داخل أحد المنازل، حيث تم العثور على عبوة ناسفة".

وأضافت أن "القوات الأممية طوقت المنطقة واستعدت لتفتيش منزل آخر، قبل أن تقوم طائرة مسيّرة كانت تحلق في الأجواء بإلقاء قنبلة يدوية على مسافة تقارب 30 مترًا من موقع الجنود".

وعلى إثر الحادثة، أوضحت يونيفيل أنها قدمت طلبا فوريا بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات في صفوف قواتها.

وحمّلت القوة الأممية الجيش الإسرائيلي مسؤولية تعريض حياة المدنيين وجنود حفظ السلام للخطر من خلال أنشطته داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وشدّدت على ضرورة التزام الجيش الإسرائيلي بواجبه في ضمان سلامة جنود حفظ السلام، محذّرة من أن أي أعمال تضعهم في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات خطيرة للقرار 1701، وتُقوّض الاستقرار في جنوب لبنان.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.