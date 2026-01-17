السودان: عاصمة شمال كردفان تواجه خطر محاصرتها من "الدعم السريع"

منظمة إنسانية: "سمعنا شهادات من رجال تمّ إرجاعهم" أثناء محاولتهم مغادرة المدينة، معربا عن خشيته من أن تصبح مدينة الأبيض "بؤرة الصراع التالية".

تواجه مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان في وسط السودان، خطر محاصرتها مجددا من قبل قوات "الدعم السريع"، بحسب ما أفاد مختبر البحوث الإنسانية في جامعة ييل السبت.

وحوصرت المدينة منذ بداية الحرب بين قوات "الدعم السريع" والجيش في نيسان/أبريل 2023. وتمكّن الجيش من تخفيف قبضة "الدعم السريع" عنها في شباط/فبراير الماضي.

غير أنّ مختبر البحوث الإنسانية أفاد في تقرير، بأنّ الأبيض "تواجه خطر الحصار"، مشيرا إلى رصد "طوق جديد أو جدران ترابية، على طول طرق الخروج الرئيسية من المدينة".

وتقع عاصمة ولاية شمال كردفان التي يسيطر عليها الجيش، على طول طريق إستراتيجية تربط دارفور في غرب البلاد بالعاصمة الخرطوم.

وتستضيف المدينة عشرات آلاف النازحين، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما تضم مطارا يُستخدم منذ فترة طويلة للخدمات اللوجستية العسكرية.

ومنذ بداية الحرب، نزح أكثر من 220 ألف شخص من شمال كردفان، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقال ميجي بارك المدير بالوكالة في السودان لمنظمة "ميرسي كور" (Mercy Corps)، إنّ "الفئات السكانية الأكثر ضعفا والتي لا تستطيع التنقل سيرا على الأقدام، محاصرة في المدينة".

و"ميرسي كور" هي من المنظمات الإنسانية القليلة الموجودة في كردفان التي أصبحت مركزا للصراع.

وأضاف "سمعنا شهادات من رجال تمّ إرجاعهم" أثناء محاولتهم مغادرة المدينة، معربا عن خشيته من أن تصبح مدينة الأبيض "بؤرة الصراع التالية".

وفي جنوب كردفان، تتعرّض كادوقلي عاصمة الولاية ومدينة الدلنج لحصار من قبل قوات "الدعم السريع" منذ أكثر من عام ونصف عام.

وأسفرت الحرب في السودان عن مقتل عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل داخل وخارج البلاد، يعيش معظمهم في مراكز إيواء مكتظة بالكاد تفي الاحتياجات الأساسية.