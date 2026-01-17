العراق يعلن سيطرته على قاعدة عين الأسد بعد انسحاب القوات الأميركية

أكد ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي انسحاب القوات الأميركية من القاعدة، مشيرا إلى بقاء عدد قليل من العسكريين بسبب بعض المشكلات اللوجستية لكنه لم يُدل بمزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، السبت، انسحاب القوات الأميركية من قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات للتحالف بقيادة الولايات المتحدة غربي البلاد، بعد أن تولى الجيش العراقي السيطرة الكاملة عليها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وتوصلت واشنطن وبغداد في عام 2024 إلى تفاهم بشأن خطط انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق.

وذكر بيان وزارة الدفاع العراقية، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أشرف اليوم على توزيع المهام والواجبات على الأصناف والتشكيلات العسكرية في قاعدة عين الأسد، بعد انسحاب القوات الأميركية منها وتولي الجيش العراقي إدارة القاعدة بالكامل".

واستضافت القاعدة قوات أميركية وقوات للتحالف على مدار سنوات، وتعرضت مرارا لهجمات شنتها فصائل مسلحة متحالفة مع إيران خلال فترات توتر بالمنطقة منها الفترة التي أعقبت اغتيال الولايات المتحدة للجنرال الإيراني قاسم سليماني عام 2020.

وأكد ضابط برتبة عقيد في الجيش العراقي انسحاب القوات الأميركية من القاعدة، مشيرا إلى بقاء عدد قليل من العسكريين بسبب بعض المشكلات اللوجستية لكنه لم يُدل بمزيد من التفاصيل لأسباب أمنية.

ولم يتضح بعد الموعد الذي بدأت فيه الولايات المتحدة سحب قواتها غير أن الخطة الأساسية نصت على مغادرة مئات الجنود بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، على أن يغادر الباقون بحلول نهاية عام 2026.