المغرب: احتجاجات في عشرات المدن دعمًا لغزة والأقصى

أعلنت هيئة مدنية مغربية، الجمعة، تنظيم 80 مظاهرة في نحو 45 مدينة بالمملكة، تضامنًا مع قطاع غزة والمسجد الأقصى، وتنديدًا باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، في بيان، إن الوقفات نُظمت تزامنًا مع "أسبوع القدس العالمي"، الذي دعا إليه اتحاد علماء المسلمين خلال الفترة من 13 إلى 19 كانون الثاني/ يناير.

وأضافت الهيئة أن المشاركين "عبّروا عن مكانة المسجد الأقصى في عقيدة الأمة ووجدانها، مندّدين بما يتعرض له من اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، واعتداءات على المصلين والمرابطين، إلى جانب محاولات فرض التقسيم، وتنفيذ حفريات خطيرة، في إطار سياسة تهويد ممنهجة تستهدف طمس هويته الإسلامية".

وأشارت إلى أن المحتجين رفعوا شعارات تؤكد أن المسجد الأقصى "قضية مركزية للأمة لا تسقط بالتطبيع ولا بمرور الزمن، معتبرين أنها محور الصراع الدائر في فلسطين".

ودعا المشاركون، وفق البيان، "الأمة العربية والإسلامية إلى مزيد من اليقظة" تجاه ما وصفوه بـ"المؤامرات التي تستهدف المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها المسجد الأقصى".

وشملت المظاهرات مدنًا عدة، من بينها الدار البيضاء والمحمدية غربًا، وإنزكان جنوب غرب البلاد، ووجدة شرقًا، إضافة إلى مكناس وقلعة السراغنة وطنجة شمالاً.