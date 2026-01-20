قطر: اتصالات لخفض التصعيد بالمنطقة تشمل إيران وعلى إسرائيل وقف خروقاتها بغزة

أكد الناطق باسم الخارجية القطرية على ضرورة إجبار إسرائيل بالالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وصرّح بأنّ أطرافا إقليمية ودولية تتواصل فيما بينها لخفض التصعيد في المنطقة، بما في ذلك إيران.

أعلنت قطر، الثلاثاء، أنّها تعمل مع أطراف إقليمية ودولية على "خارطة طريق إيجابية للخروج من أي تصعيد بالمنطقة"، بما في ذلك إيران.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

جاء ذلك بحسب ما ذكره الناطق باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحافيّ بالدوحة، دعا خلاله إسرائيل إلى تنفيذ التزاماتها بشأن اتفاق غزة.

وإجابة عن سؤال بشأن اتصالات بلاده بخصوص الأزمة الإيرانية، قال الأنصاري، إنّ "الاتصالات جارية ليس من دولة قطر فقط، ولكن من جانب أطراف إقليمية ودولية لخفض التصعيد، وليس هناك مزاج بالمنطقة تجاه التصعيد".

وأضاف "نعمل جميعا على خارطة طريق إيجابية للخروج من أي تصعيد في المنطقة، بما ذلك الوضع في إيران، والاتصالات مستمرة في هذا الإطار".

وتصاعدت ضغوط من الولايات المتحدة، وحليفتها إسرائيل على طهران منذ انطلاق مظاهرات شعبية في إيران أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وفي المقابل، اتهمت طهران واشنطن بالسعي لخلق ذريعة للتدخل العسكري، وتغيير النظام؛ عبر العقوبات، والضغوط، وإثارة الاضطرابات، ونشر الفوضى.

اتفاق غزة

وعن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قال الأنصاري إنّ المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، "أعلن بدء المرحلة الثانية، وبدأت إجراءات تؤكد هذا الأمر، مثل: الإعلان عن تشكيل مجلس السلام، ولجنة إدارة غزة".

وأضاف "القضية الآن أنّ هناك التزامات على الجانب الإسرائيلي تنفيذها، مثل الانسحاب وغيرها، ولا نقول إنّ هناك جداول زمنية، لكن نقول إنّه يجب الضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذها".

وتابع أنّ "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية (مثل) الاعتداء على أونروا، وخروقات وقف إطلاق النار، ومنع اللجنة الإدارية من دخول قطاع غزة، كل هذه عقبات نعمل مع شركاءنا في الوساطة على تجاوزها، ونأمل أن يكون ضغطا حقيقيا لبدء تنفيذ بنود المرحلة الثانية".

وبشأن الاعتراضات المثارة إسرائيليا ضد مشاركة قطر في "مجلس السلام"، أضاف الأنصاري أنّه "لن يثني دولة قطر عن دعم الأشقاء في قطاع غزة أي تصريحات إعلامية، أو مواقف سياسية من الطرف الإسرائيلي".

وأردف قائلا "نحن منخرطون في الوساطة منذ اليوم الأول، ووجودنا في هذا الملف ليس عارضا أو طارئا، وبالتالي لن نقبل هذه التصريحات، ونتواصل مع الجانب الأميركي في في هذا الأمر".

وأعلن مكتب الإعلام الدولي القطري في بيان، الأحد، تعيين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإستراتيجية، علي الذوادي، ممثلا لها في المجلس التنفيذي لقطاع غزة.

ويعد "مجلس السلام" أحد البنود المركزية في الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ دخوله حيز التنفيذ، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلن ترامب منتصف كانون الثاني/ يناير الجاري، بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في إطار خطته المكونة من 20 بندا لإنهاء الحرب على القطاع، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بقراره 2803، الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وحصيلة الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت عامين، أكثر من 71 ألف شهيد، وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع شمل نحو 90% من البنى التحتية المدنية.