العراق يباشر إجراءات قضائية بحق معتقلي "داعش" المنقولين من سورية

مجلس القضاء الأعلى في العراق يعلن بدء الإجراءات القضائية بحق معتقلي تنظيم "داعش" الذين يجري نقلهم من سورية إلى العراق، في إطار عملية أعلن الجيش الأميركي انطلاقها.

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، أنه سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية بحق معتقلي تنظيم "داعش" الذين يتم تسلّمهم في إطار عملية نقلهم من سورية إلى العراق.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح المجلس، في بيان، أن القضاء العراقي "سيباشر باتخاذ الإجراءات القضائية الأصولية بحق المتهمين الذين سيتم تسلّمهم وإيداعهم في المؤسسات الإصلاحية المختصة".

وشدد البيان على أن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة القضاء العراقي حصرًا"، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية ستُطبّق بحقهم "دون استثناء".

وأشار مجلس القضاء الأعلى إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل "التطورات الأمنية الأخيرة في سورية"، وما ترتب عليها من نقل معتقلي التنظيم من السجون التي كانت خاضعة لسيطرة قوات "قسد" إلى داخل العراق.

وأضاف أن القضاء العراقي سيعمل على "توثيق وأرشفة الجرائم الإرهابية المرتكبة"، بهدف تثبيت الوقائع ذات الطابع العابر للحدود، وضمان عدم إفلات أي متهم من المساءلة القانونية.

وكان متحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قد أعلن، أمس الأربعاء، تسلّم العراق دفعة أولى تضم 150 عنصرًا من معتقلي "داعش" الذين كانوا محتجزين في سجون داخل سورية.

وأوضح أن المجلس الوزاري للأمن الوطني وافق، خلال اجتماع طارئ، وبالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة الولايات المتحدة، على استلام العراق لمعتقلي التنظيم من حاملي الجنسية العراقية ومن جنسيات أخرى.

وفي تطور ميداني متصل، وصل رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الخميس، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، إلى الحدود مع سورية، لمتابعة التطورات والاستعدادات الأمنية ومنع أي محاولات تسلل لعناصر التنظيم.

وكانت الحكومة السورية قد أطلقت منذ أيام عمليتها ضد "قسد"، في ظل تخلي واشنطن عن حلف استمر لسنوات طويلة مع المليشيا التي استغلت ظروف الحرب السورية والتحرك الدولي ضد "داعش"، للسيطرة على مناطق شاسعة وغنية بالثروات شمال وشرق سورية، وسط اتهامات من دمشق لـ"قسد" بإطلاق معتقلين من داعش من مراكز احتجازهم في المنطقة.

وكانت بغداد قد أعلنت، في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2017، تحقيق "النصر" على تنظيم "داعش" واستعادة جميع الأراضي العراقية التي كان يسيطر عليها، بعد حرب استمرت ثلاث سنوات.

ورغم ذلك، لا يزال التنظيم ينشط في بعض المحافظات الشمالية والغربية والشرقية من العراق عبر هجمات متفرقة، فيما تواصل السلطات تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة خلاياه ومنع إعادة تنظيم صفوفه.