8 ملايين طفل في السودان بلا تعليم بسبب الحرب

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، الخميس، من أن الحرب المستمرة في السودان تسببت في حرمان أكثر من 8 ملايين طفل من التعليم، في ما وصفته بأطول فترة إغلاق للمدارس في العالم.

وقالت المنظمة في بيان إن أكثر من 8 ملايين طفل، أي ما يقارب نصف عدد الأطفال في سن الدراسة في البلاد، أمضوا 484 يوما خارج الفصول الدراسية، وهي مدة تفوق حتى فترات الإغلاق التي شهدها العالم خلال جائحة كوفيد-19، ما يجعل الأزمة التعليمية في السودان من الأسوأ عالميًا.

وأوضحت المنظمة أن آلاف المدارس أُغلقت أو تضررت جراء القتال، فيما جرى استخدام مدارس أخرى كملاجئ للنازحين، الأمر الذي عطل العملية التعليمية بشكل شبه كامل في مناطق واسعة.

وبينت أن إقليم دارفور يعد الأكثر تضررا، إذ لا تعمل سوى 3% من المدارس في شمال دارفور، ونحو 15% فقط في ولاية غرب كردفان، في ظل مغادرة أعداد كبيرة من المعلمين بسبب توقف صرف الرواتب.

ويأتي ذلك في ظل الحرب الدائرة منذ عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونزوح ملايين المدنيين، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.

وحذرت رئيسة منظمة "أنقذوا الأطفال"، إنجر آشينغ، من أن عدم الاستثمار في التعليم سيؤدي إلى “ترك جيل كامل أسير مستقبل تحكمه الصراعات لا الفرص”.

كما أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها المدارس، ومن تزايد تجنيد الأطفال في النزاع.