استهداف إسرائيلي قرب قوات لبنانية و"يونيفيل".. عون: نتمسك بعودة المهجرين ووقف الاعتداءات

أطلقت دبابة إسرائيلية، الجمعة، النار بجوار قوة من الجيش اللبناني أثناء قيامها بمهمة ميدانية مشتركة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بـ"تعرض محيط قوة من الجيش اللبناني لإطلاق نار مصدره دبابة إسرائيلية".

وأشارت الوكالة إلى أن الدبابة الإسرائيلية استهدفت القوة اللبنانية "أثناء قيامها بمهمة ميدانية مشتركة مع قوات اليونيفيل، قرب وادي العصافير جنوب بلدة الخيام".

ولم تحدد الوكالة نتائج الاستهداف الإسرائيلي، فيما لم يصدر تعقيب من الجيش اللبناني أو اليونيفيل.

وبين الفينة والأخرى، تعلن "يونيفيل" تعرض مواقع لها جنوبي لبنان لنيران الجيش الإسرائيلي، وتطالب بالالتزام بوقف إطلاق النار، بينما تتجاهل تل أبيب ذلك، وتواصل خروقاتها.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله الساري منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى، فضلا عن مواصلة تل أبيب احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قبل أن تحوله في أيلول/ سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

عون: نتمسك بعودة مهجري الجنوب وبوقف اعتداءات إسرائيل

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الجمعة، تمسك الدولة بعودة المواطنين المهجرين من الجنوب إلى منازلهم، وبوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك خلال استقباله في قصر الرئاسة بالعاصمة بيروت وفدًا من تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية.

وأشار عون إلى متابعته اليومية لما يجري في جنوبي البلاد، واطلاعه على معاناة الأهالي جراء الخروقات الإسرائيلية، مؤكدا تمسك بلاده بإعادة المهجرين.

ولا توجد إحصائية رسمية بعدد المواطنين الذين هجروا من ديارهم في الجنوب جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، لكن الأوساط المحلية تقدرهم بالآلاف.

وأفاد عون بأن الدولة "تطالب بشكل دائم بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين (من سجون إسرائيل)".

ونفى وجود أي اقتراح لإخلاء المنطقة الحدودية، مشددا على "ضرورة العمل على إعادة إعمارها، وتقوية اقتصادها، وتأمين فرص عمل بما يعزز الاستقرارين الاقتصادي والأمني فيها".

كما أكد "أهمية تأمين الحماية الكاملة لأهالي الجنوب، عبر تعزيز وجود الجيش اللبناني".

وأشار إلى أن "من واجبات الدولة الوقوف إلى جانب مواطنيها"، موضحًا أنه على تواصل مع الحكومة "لإيجاد السبل الكفيلة بتقديم تعويضات للمهجرين".

ودعا عون "المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من التلال التي تحتلها".

وشدد على أن "الحرب ليست خيارًا للبنان ولا لأهالي الجنوب الذين عانوا خسائر كبيرة، ولا يمكن أن تتعافى البلاد في ظل معاناة الجنوب".