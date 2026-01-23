رئيس "أرض الصومال" يروج لفرص استثمار في اجتماع ضمّ نجل ترامب وهرتسوغ

اجتمع رئيس المنطقة الانفصالية مع نجل الرئيس الأميركي، إريك ترامب، والرئيس الإسرائيليّ، إسحاق هرتسوغ، ووصف الاجتماع بأنّه "جيّد جدًّا"، في المنتدى الاقتصاديّ العالميّ في سويسرا؛ للترويج للاستثمار في المنطقة التي اعترفت بها إسرائيل مؤخّرًا دولةً مستقلّة.

رئيس إقليم "أرض الصومال" خلال استقباله وزير الخارجيّة الإسرائيليّ، غدعون ساعر، في كانون الثاني/ يناير الجاري (Getty Images)

شارك رئيس إقليم"أرض الصومال"، عبد الرحمن محمد عبد الله، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا هذا الأسبوع، لكسب الاعتراف الدولي بالمنطقة الانفصالية، والترويج لفرص الاستثمار المتاحة لديها.

وقال أحد مساعدي عبد الله، إنّ أحد الاجتماعات المهمة التي عقدها كان اجتماعه، يوم الأربعاء، مع إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأحد كبار المسؤولين التنفيذيين في أعمال عائلته واسعة النطاق، التي تمتد من العقارات إلى العملات الرقمية.

وحضر الاجتماع أيضا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. وكانت إسرائيل قد أعلنت اعترافها بـ"أرض الصومال"، الشهر الماضي، دولة مستقلة، لتصبح أول من يتخذ هذه الخطوة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وذكر مصدران حضرا الاجتماع المغلق، أنّ عبد الله عرض خلاله فرص الاستثمار في "أرض الصومال"، ولا سيما ميناء بربرة الإستراتيجي، الموجود على أحد أكثر طرق الشحن البحري ازدحاما في العالم.

وقال رئيس "أرض الصومال" لوكالات أنباء، أمس الخميس، “سار الاجتماع بشكل جيد، بل جيد جدا”، مؤكدا اجتماعه مع نجل ترامب، وهرتسوغ.

وفي منشور على موقع "إكس"، لم يُذكَر فيه إريك ترامب، قال هرتسوغ إنّه سعيد بلقاء نظيره من "أرض الصومال" في المنتجع السويسري.

تحظى "أرض الصومال" بحكم ذاتي فعلي، وسلام واستقرار نسبيين منذ عام 1991، عندما اندلعت حرب أهلية في البلاد، وتكافح المنطقة الانفصالية لنيل الاعتراف بها.