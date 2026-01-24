العراق يتسلم دفعة ثانية من معتقلي "داعش" من سورية بواسطة واشنطن

تُعد هذه المجموعة ثاني دفعة من نحو سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) هذا الأسبوع بدء نقلهم من سورية إلى العراق.

بدأت السبت عملية نقل مئات من معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من سورية إلى العراق، في ثاني دفعة من نوعها منذ إعلان الجيش الأميركي عزمه نقل ما يصل إلى سبعة آلاف عنصر، بحسب ما أفاد مسؤولان أمنيان عراقيان.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مسؤول أمني، إن "عملية نقل السجناء مستمرة، وتنقلهم القوات الأميركية برا وجوا"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يصل ما يصل إلى ألف سجين إلى العراق".

وأوضح أن "رئيس الوزراء خوّل لجنة مؤلفة من وزارة العدل والقوة الجوية وجهاز مكافحة الإرهاب، متابعة وتنسيق عمليات النقل".

وأكد مسؤول ثان أن العملية جارية، مشيرا إلى أن السجناء، وهم من جنسيات مختلفة بينهم عراقيون وأوروبيون، سيُوزَّعون على ثلاثة سجون على الأقل داخل العراق.

وتُعد هذه المجموعة ثاني دفعة من نحو سبعة آلاف معتقل من عناصر التنظيم، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) هذا الأسبوع بدء نقلهم من سورية إلى العراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "ضمان بقاء الإرهابيين في مرافق احتجاز مؤمّنة".

وكانت دفعة أولى تضم 150 عنصرا، بينهم قياديون بارزون في التنظيم وأوروبيون، قد وصلت إلى العراق من أحد سجون الحسكة، وفق ما قال مسؤولان عراقيان الجمعة.

ومن المتوقع أن تستمر عملية نقل المعتقلين أياما عدة.

ومنذ هزيمة التنظيم عام 2019، احتُجز آلاف المشتبه بانتمائهم إلى جماعات إرهابية وعائلاتهم، بينهم أجانب، في سجون ومخيمات تديرها قوات سورية الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سورية.

وجاء الإعلان عن خطة نقل عناصر التنظيم إلى العراق بعد قول المبعوث الأميركي إلى دمشق توماس باراك إن دور قوات سورية الديمقراطية في مواجهة التنظيم المتطرف قد انتهى.

وعلى مدى سنوات، شكّلت واشنطن التي تقود التحالف الدولي ضد الإرهابيين، الداعم الرئيسي للأكراد في قتال التنظيم حتى طرده من آخر معاقله عام 2019.

لكن عقب إطاحة نظام بشار الأسد قبل عام، أصبحت الولايات المتحدة داعما أساسيا للرئيس السوري أحمد الشرع ولجهوده في بسط سلطته على كامل البلاد بعد سنوات من النزاع.

وخلال السنوات الماضية، أصدرت محاكم عراقية أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية" في قضايا إرهاب وقتل مئات الأشخاص، بينهم فرنسيون.

ويقضي آلاف العراقيين والأجانب المدانين بالانتماء للتنظيم أحكامهم في سجون العراق.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي الخميس أنه سيباشر الإجراءات القضائية بحق المعتقلين الذين يتسلّمهم، مؤكدا أن جميع المتهمين "بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم... ستُطبّق بحقهم الإجراءات القانونية بدون استثناء".

ودعت منظمة العفو الدولية الجمعة العراق إلى إجراء "محاكمات عادلة من دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام"، كما حضّت الولايات المتحدة على "وضع ضمانات عاجلة" قبل نقل بقية العناصر.