الحكومة الأردنية توافق على مذكرة لتطوير قطاع النقل مع تركيا وسورية

تهدف المذكرة إلى "زيادة كفاءة عمليات النقل واستدامتها عبر الأراضي الأردنية، وتطوير البنية التحتية للنقل بين الدول الثلاث، بما ينعكس إيجابا على حركة نقل البضائع، والأشخاص"، وفق مجلس الوزراء الأردني.

وافق مجلس الوزراء الأردني، الأحد، على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون، والترابط المشترك في مجالَي النقل، وتطوير البنى التحتية بين المملكة، وتركيا، وسورية.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، "بترا"، بأنّ مجلس الوزراء "قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل الأردنية من ناحية، ووزارتي النقل التركية، والسورية من ناحية أخرى؛ بهدف تعزيز التعاون، والترابط المشترك بين الدول الثلاث".

وإلى جانب تعزيز التعاون، تهدف المذكرة إلى "زيادة كفاءة عمليات النقل واستدامتها عبر أراضيها، وتطوير البنية التحتية للنقل بين الدول الثلاث، بما ينعكس إيجابا على حركة نقل البضائع، والأشخاص".

كما تسعى إلى "تبادل الخبرات، وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية، وتنسيقها".

ويشمل هذا التعاون، إلى جانب النقل البري والجوي، "جميع أنماط النقل الممكنة مستقبلا، بما في ذلك السكك الحديدية، وأنظمة الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط".

وأكد وزير التجارة التركي، عمر بولاط، في مقابلة سابقة خلال زيارته لعمان في تشرين أول/ أكتوبر الماضي، على رغبة كل من الأردن، وتركيا في إصلاح الخط الحديدي الحجازي وتجديده، وأن العمل بهذا المجال يتقدم بوتيرة متسارعة.

وأضاف أن "هناك تنسيقا مع الجانب الأردني في هذا الشأن. وأن مثل هذه القرارات لا تتخذ من جانبنا فقط، إذ علينا إقناع سلطات الدول المعنية بهذا العمل، وإشراكها في العملية".

ويعتبر الخط الحديدي الحجازي سكة حديد تاريخية، بناها العثمانيون أوائل القرن العشرين، وكان الهدف منها ربط دمشق بالمدينة المنورة، مرورا بعدد من المدن والبلدات في سورية، والأردن، والسعودية، لتسهيل سفر الحجاج إلى الحجاز.

وتبلورت فكرة هذا الخط عام 1900، وبدأت أعمال إنشائه في أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، بأمر من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، قبل أن تنتهي الأعمال به عام 1908.

وإلى غاية اليوم، لا يزال الخط عاملا في الأراضي الأردنية، وقد تعطلت رحلاته إلى سورية؛ نتيجة الأحداث التي مرت بها إبان فترة الثورة ضد النظام المخلوع بين الأعوام (2011-2024).

ومن أهداف الاتفاقية التي وافقت عليها الحكومة الأردنية: "توحيد المعايير والمواءمة التنظيمية، وتعزيز التحول الرقمي، وأنظمة النقل الذكية، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وحوكمة ممرات النقل، والتنسيق بشأنها، إلى جانب إشراك القطاع الخاص، وتعزيز جذب الاستثمارات"، وفق "بترا".

وستشكل لجنة وزارية مشتركة من الدول الثلاثة، تضمُّ وزراء النقل، والوزراء المعنيين؛ "لتكون جهة تنسيقية رفيعة المستوى لتقديم التوجيه الإستراتيجي، وتعزيز الحوار، والإشراف على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم"، حسب المصدر ذاته.

وبشأن طريق الشرق الأوسط التاريخي، قال بولاط إنه "سيمكن الشاحنات التركية من العبور إلى الأردن، ودول الخليج، وسيدخل الخدمة بكامل طاقته عام 2026".

وذكر أن وزيري النقل في البلدين، تركيا وسورية، وقعا اتفاقية النقل البري في إسطنبول بتاريخ 28 حزيران/ يونيو الماضي.

ولفت بولاط إلى أن الاتفاقية الموقعة بين أنقرة ودمشق، بشأن النقل البري، أثارت حماسة الأردن، لأن هذا الطريق يمتد من الأردن، وسورية إلى تركيا، وأوروبا، ويعد ممرا بالغ الأهمية للنقل والتجارة.

وبالمقابل، فإن هذا الطريق يعد ممرا حيويا للنقل إلى الشرق الأوسط؛ بامتداده من تركيا إلى سورية، والأردن، والسعودية، ودول الخليج، ومصر، وفق وزير التجارة التركي.

وأكد بولاط، أنه مع تفعيل هذا الممر كما كان في عام 2010، ستنتعش المناطق التي يمر بها، وستزداد حركة التجارة، ويؤثر ذلك إيجابا على شعوب المنطقة وبسرعة.