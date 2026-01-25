غارات إسرائيلية على شرقي وجنوبي لبنان: شهيد في خربة سلم

غارات إسرائيلية متزامنة على مناطق في جنوبي وشرقي لبنان تسفر عن استشهاد مواطن في بلدة خربة سلم، إلى جانب استهدافات بالطيران الحربي والطائرات المسيّرة شملت البقاع والحدود الجنوبية.

استشهد مواطن، اليوم الأحد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة خربة سلم جنوبي لبنان، في إطار سلسلة غارات وهجمات نفّذها الطيران الحربي والطائرات المسيّرة الإسرائيلية على مناطق متفرقة في الجنوب والبقاع شرقي البلاد.

وأفادت الوكالة الرسمية اللبنانية نقلا عن مصادر محلية، بأن الغارة التي أسفرت عن استشهاد المواطن لم تستهدف أطراف بلدتي كفردونين وبئر السلاسل كما أُشير سابقًا، بل استهدفت هنغارًا داخل بلدة خربة سلم.

وفي سياق متصل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية على جرود بلدة النبي شيت في منطقة البقاع شرقي لبنان، وتحديدًا في محلة الشعرة ضمن السلسلة الشرقية، بحسب ما أفادت الوكالة.

كما ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين في بلدة الضهيرة بقضاء صور جنوبي لبنان، بالتزامن مع إلقاء قنابل صوتية مماثلة في بلدة عيتا الشعب بقضاء بنت جبيل.

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام إلى أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مناطق جبلية وجرود في شرق لبنان، إلى جانب استهدافات متفرقة في الجنوب، في ظل تصعيد ميداني متواصل تشهده المناطق الحدودية.

كما أفادت الوكالة الرسمية بأن مسيّرات معادية تحلق في أجواء منطقة بعلبك على علو منخفض.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه نفّذ غارات استهدفت "عناصر من حزب الله" قال إنهم كانوا ينشطون داخل "موقع لإنتاج وسائل قتالية" في جنوبي لبنان.

وادّعى البيان أن الجيش قصف "مبنى" في منطقة بير السناسل جنوبي لبنان، زاعمًا أنه كان يُستخدم كـ"موقع لإنتاج وسائل قتالية لصالح حزب الله"، بعد ما وصفه بـ"رصد نشاط" لعناصر الحزب داخله خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف جيش الاحتلال أنه نفّذ "غارة إضافية" في منطقة البقاع، استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله، معتبرًا أن "نشاط عناصر الحزب في المواقع المستهدفة يشكّل خرقًا للتفاهمات وقف إطلاق النار".