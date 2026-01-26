أحوال جوية قاسية تضرب دولا عربية: عواصف وسيول وثلوج

أصدرت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، مساء الأحد، قراراً بمنح إجازة يومي الاثنين والثلاثاء لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، استنادا إلى تقارير المركز الوطني للأرصاد الجوية التي حذرت من تدهور الأوضاع الجوية.

أعلنت السلطات في شرق ليبيا حالة الطوارئ في مناطق الشرق والجنوب، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، فيما شهدت مناطق عدة في السعودية عواصف ترابية وسيولا وأمطارا غزيرة، في وقت عزلت فيه الثلوج مناطق جبلية شرقي المغرب، وسط مشاهد لاضطرابات مناخية واسعة في أكثر من دولة عربية.

وأوضحت السلطات أن القرار يستثني المرافق الصحية والأجهزة الأمنية، مع إعلان حالة الطوارئ القصوى في المدن والمناطق الشرقية والجنوبية خلال الفترة نفسها.

وفي العاصمة طرابلس، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت تساقطاً كثيفاً لحبات البرد على أحياء عدة، بينما أفاد المركز الوطني للأرصاد بإمكانية هطول أمطار متفرقة على مناطق شمال غربي البلاد، وأمطار غزيرة على مناطق الشمال الشرقي.

وفي السعودية، أعلن المركز الوطني للأرصاد حالة الإنذار الأحمر في المنطقة الشرقية والأحساء والعديد وبقيق والرياض، نتيجة العواصف الترابية والأتربة المثارة المصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد في بعض المناطق.

وفي المغرب، وثقت مقاطع فيديو متداولة تساقط كميات كبيرة من الثلوج في منطقة إملشيل الجبلية بإقليم ميدلت شرقي البلاد، ما أدى إلى عزل عدد من المنازل في بعض الدواوير، وظهور صعوبات في الحركة والتنقل، بينما حاول السكان فتح ممرات أمام منازلهم لإزالة الثلوج المتراكمة.

كما أظهرت مشاهد مصورة في سلطنة عمان جنوح سفينة إلى شاطئ بصة في ولاية خصب بمحافظة مسندم، نتيجة الرياح القوية التي ضربت المنطقة.

وفي العراق، أغرقت مياه الأمطار شوارع مدينة البصرة، متسببة في عرقلة حركة السير وازدحام خانق وتعطل عدد من المركبات، حيث تداول ناشطون مشاهد لتحول الشوارع إلى ما يشبه البحيرات، وسط انتقادات لأداء البلديات وتعثر مشاريع تصريف المياه.