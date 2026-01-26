السعودية تتطلع لعلاقات "قوية وإيجابية" مع الإمارات وترهنها بانسحابها الكامل من اليمن

الرياض: "لقد قررت الإمارات الآن الانسحاب من اليمن، وأعتقد أنه إذا كان هذا هو الحال بالفعل، وإذا انسحبت الإمارات تماما من القضية اليمنية، فإن المملكة العربية السعودية ستتولى المسؤولية".

رئيس الإمارات مستقبِلا وليّ العهد السعودي، بن سلمان عام 2024 (Getty Images)

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الإثنين، إن بلاده تتطلع إلى إقامة علاقات "قوية وإيجابية" مع الإمارات، لكنه أكد أن مستقبل العلاقات مرهون بانسحابها الكامل من اليمن.

وأكد بن فرحان خلال مؤتمر صحافي في وارسو، أنّ "المملكة كانت دائما حريصة على إقامة علاقات قوية وإيجابية مع الإمارات".

وأضاف "لقد قررت الإمارات الآن الانسحاب من اليمن، وأعتقد أنه إذا كان هذا هو الحال بالفعل، وإذا انسحبت الإمارات تماما من القضية اليمنية، فإن المملكة العربية السعودية ستتولى المسؤولية".

وتابع: "أعتقد أنّ هذا سيشكّل الأساس لضمان بقاء العلاقة مع الإمارات قوية واستمرارها في خدمة مصالح المنطقة وليس فقط البلدين".

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي المدعوم من الإمارات في كانون الأول/ ديسمبر على أراض شاسعة في محافظتي حضرموت والمهرة، وأعلن عن فترة انتقالية تفضي إلى استقلال جنوب اليمن.

وأثار هجوم المجلس غضب الرياض، التي حسمت الوضع بشن غارات جوية ومع تحرك قوات يمنية موالية لها على الأرض. وأعلنت الإمارات سحب كامل قواتها المتبقية في اليمن.

وتدخلت أبوظبي في اليمن عام 2015، إلى جانب الرياض، إلا أن البلدين الجارين دعما لاحقا أطرافا متباينة في البلد الذي مزّقته الحرب.

وتدعم الدولتان فصائل متنافسة في دول أخرى، خصوصا في السودان.