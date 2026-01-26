السلطات السورية تعلن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى لبنان

صرحت وزارة الداخلية السورية بأن قواتها في المنطقة الحدودية، أحبطت "محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية"، ضمّت صواريخ، وقذائف، وصناديق ذخيرة، ومناظير.

أعلنت السلطات السورية، الإثنين، إفشال محاولة تهريب أسلحة ضمت صواريخ، وقذائف إلى الأراضي اللبنانية، بعد أيام من شنّ إسرائيل ضربات استهدفت أربعة معابر حدودية بين البلدين؛ اتهمت حزب الله باستخدامها لتهريب أسلحة.

وقالت وزارة الداخلية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إن قواتها في المنطقة الحدودية في ريف حمص وسط البلاد، أحبطت "محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية"، موضحة أنها اعترضت سيارة محمّلة بصواريخ، وقذائف، وصناديق ذخيرة.

ونشرت وكالة "سانا" صورا تظهر الأسلحة المصادرة، التي ضمت صواريخ من نوع "كونكورس"، وصناديق ذخيرة معدنية، ومناظير.

وتشهد الحدود السورية اللبنانية، الممتدة لأكثر من 300 كيلومتر، نشاطا واسعا لشبكات تهريب تعمل في المناطق الجبلية الوعرة. تشمل هذه الأنشطة تهريب المخدرات، والمحروقات، والأسلحة، إذ يستفيد المهرّبون من طبيعة المنطقة، ومن صعوبة ضبط المعابر غير الشرعية.

وفي 22 كانون الأول/ يناير، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أربعة معابر على طول الحدود بين البلدين، متهما حزب الله باستعمالها لتهريب الأسلحة.

وتقول إسرائيل، التي تواصل ضرباتها على حزب الله في لبنان، إن حزب الله المدعوم من طهران، يحاول إعادة تسليح نفسه.

وكان حزب الله، الحليف البارز لدمشق خلال فترة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، أعلن في عام 2013 تدخله العسكري في سورية، قبل أن يرسّخ وجوده لسنوات في عدد من الممرات، والبلدات الحدودية مع لبنان.

وشكلت منطقة القصير، في ريف حمص، موقعا إستراتيجيا؛ لكونها عقدة تربط بين حمص، والحدود اللبنانية، وخطوط الإمداد عبر البقاع، ما حوّل المنطقة إلى نقطة ارتكاز لنفوذ حزب الله لسنوات.

ومنذ الإطاحة بالأسد، أعلنت السلطات الجديدة مرارا محاولاتها لضبط الحدود، التي شهدت مناوشات عدة، لكنّ التهريب لم يتوقف.

وأعلنت دمشق، الشهر الماضي، مقتل شخص، واعتقال أربعة آخرين خلال إحباط محاولة تهريب كميات من الألغام الحربية، قالت إنها كانت متجهة إلى لبنان أيضا.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط 11 مليون قرص من مخدر "كبتاغون"، في سيارة آتية من لبنان في منطقة حمص.

ولا تزال الدول المجاورة لسورية تعلن بين الحين والآخر، ضبط كميات كبيرة من هذه المادة المخدرة.