نعيم قاسم: حزب الله سيكون "مستهدفا" في أي هجوم محتمل على إيران وحرب جديدة ستشعل المنطقة

أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، اليوم الإثنين، إن حزبه سيكون مستهدفا بأي هجوم محتمل على إيران، على وقع التهديدات الأميركية، محّذرا أن من شان أي حرب جديدة أن "تشعل المنطقة".

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال لقاءات تضامنية مع إيران نظمها الحزب، "أمام العداون الذي لا يفرق بيننا، نحن معنيون بما يجري، ومستهدَفون بالعداون المحتمل، ومصممون على الدفاع".

وأضاف: "سنختار في وقتها كيف نتصرف.. لكن لسنا حياديين"، محذّرا من أن "الحرب على إيران هذ المرة ستشعل المنطقة".

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرارا، بتوجيه ضربات لإيران، بادّعاء الردّ على قمع حركة الاحتجاج الأخيرة في البلاد، لكنه بدا وكأنه تراجع عن التهديد الأسبوع الماضي، بعدما أكد أن طهران علّقت تنفيذ أحكام الإعدام، التي كانت مقررة بحق متظاهرين.

